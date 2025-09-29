Anche la mug cake diventa un dolce d’autunno | con la zucca dai una svolta pazzesca!

Mug cake alla zucca: una svolta pazzesca ad un grande classico che diventa autunnale, anche stavolta con la zucca ho spiazzato tutti! Stavolta voglio prenderti proprio per la gola! Ebbene si, voglio conquistarti con la semplicità di una mug cake con un’aggiunta inaspettata ma favolosa. La mug cake alla zucca è diventata la mia ricetta autunnale preferita, una delizia favolosa e fuori dai soliti schemi, ideale per colazione, merenda o dessert. Come una qualunque mug cake, si prepara in un attimo, basta avere pronta la zucca e il gioco e fatto. Se non hai mai provato dolci con la zucca, di ceto questa ricetta ti sembrerà strana ma credimi, invece è pazzesca! Morbida, calda, con quel profumo di zucca che …

Stavolta voglio prenderti proprio per la gola! Ebbene si, voglio conquistarti con la semplicità di una mug cake con un’aggiunta inaspettata ma favolosa. La mug cake alla zucca è diventata la mia ricetta autunnale preferita, una delizia favolosa e fuori dai soliti schemi, ideale per colazione, merenda o dessert. Come una qualunque mug cake, si prepara in un attimo, basta avere pronta la zucca e il gioco e fatto. Se non hai mai provato dolci con la zucca, di ceto questa ricetta ti sembrerà strana ma credimi, invece è pazzesca!

Morbida, calda, con quel profumo di zucca che avvolge tutta la cucina, questa mug cake è il comfort food perfetto, anche se vuoi fare un figurone con i tuoi amici, preparando un dolce speciale in appena 5 minuti. La praticità della mug cake infatti, è che non serve sporcare mezza cucina, prepari tutto in una sola ciotola se ne prepari di più o nella stessa tazza, se scegli di prepararla per te stessa, un colpo di microonde e via, il gioco è fatto!

Mug cake alla zucca: i sapori dell’autunno direttamente in tazza!

Insomma, pochi ingredienti, semplici e di solito già presenti in casa e in più della favolosa purea di zucca combinata alla bontà degli amaretti, credimi, ciò che viene fuori è favoloso, non t’immagini che sapore! Dunque basta chiacchiere e seguimi, pochi passaggi e otterrai una ricetta favolosa da gustare soli o in piacevole compagnia, senza stare ore in cucina. Allaccia quindi il grembiule quindi e iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 3 minuti in microonde

Ingredienti per la Mug cake alla zucca

Per 2 mug cake

60 g di purea di zucca

2 cucchiai di olio di semi di girasole

2 uova

70 ml di latte

120 g di farina 00

60 g di zucchero

6 amaretti

1 cucchiaino di lievito per dolci in polvere

Come si prepara la Mug cake alla zucca