Anche la mug cake diventa un dolce d’autunno | con la zucca dai una svolta pazzesca!

Mug cake alla zucca: una svolta pazzesca ad un grande classico che diventa autunnale, anche stavolta con la zucca ho spiazzato tutti!
Stavolta voglio prenderti proprio per la gola! Ebbene si, voglio conquistarti con la semplicità di una mug cake con un’aggiunta inaspettata ma favolosa. La mug cake alla zucca è diventata la mia ricetta autunnale preferita, una delizia favolosa e fuori dai soliti schemi, ideale per colazione, merenda o dessert. Come una qualunque mug cake, si prepara in un attimo, basta avere pronta la zucca e il gioco e fatto. Se non hai mai provato dolci con la zucca, di ceto questa ricetta ti sembrerà strana ma credimi, invece è pazzesca!
Morbida, calda, con quel profumo di zucca che avvolge tutta la cucina, questa mug cake è il comfort food perfetto, anche se vuoi fare un figurone con i tuoi amici, preparando un dolce speciale in appena 5 minuti. La praticità della mug cake infatti, è che non serve sporcare mezza cucina, prepari tutto in una sola ciotola se ne prepari di più o nella stessa tazza, se scegli di prepararla per te stessa, un colpo di microonde e via, il gioco è fatto!
Mug cake alla zucca: i sapori dell’autunno direttamente in tazza!
Insomma, pochi ingredienti, semplici e di solito già presenti in casa e in più della favolosa purea di zucca combinata alla bontà degli amaretti, credimi, ciò che viene fuori è favoloso, non t’immagini che sapore! Dunque basta chiacchiere e seguimi, pochi passaggi e otterrai una ricetta favolosa da gustare soli o in piacevole compagnia, senza stare ore in cucina. Allaccia quindi il grembiule quindi e iniziamo!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 3 minuti in microonde
Ingredienti per la Mug cake alla zucca
Per 2 mug cake
- 60 g di purea di zucca
- 2 cucchiai di olio di semi di girasole
- 2 uova
- 70 ml di latte
- 120 g di farina 00
- 60 g di zucchero
- 6 amaretti
- 1 cucchiaino di lievito per dolci in polvere
Come si prepara la Mug cake alla zucca
- Inizia dalla zucca, puoi cuocerla a vapore per circa 30 minuti o in forno a 200 gradi per lo stesso tempo, dopodiché, riducila in purea. In una ciotola mescola la quantità di purea di zucca che ti serve con l’olio di semi e le uova. Sbatti bene con una frusta, così diventa una crema liscia e uniforme.
- Versa il latte e lo zucchero nella crema di zucca e mescola delicatamente. Unisci poi anche la farina con il lievito, mescolando energicamente.
- Infine sbriciola gli amaretti dentro e mescola leggermente, così restano pezzetti croccanti che sorprenderanno ad ogni morso. Versa il composto nelle 2 tazze, riempiendole fino a metà circa, così quando crescerà leggermente in cottura, non uscirà fuori.
- Metti le mug nel microonde e cuocile alla massima potenza per 3 minuti, non di più mi raccomando, deve restare bella morbida. Lasciale giusto intiepidire qualche minuto, quindi saranno pronte da gustare e vedrai che successo.
- Queste mug cake alla zucca sono così buone che te ne innamorerai e le rifarai spesso. Se poi ti piacciono dolci veloci come questo, allora prova anche questi muffin, vedrai che ti lasceranno senza parole e conquisteranno grandi e piccini. Buon appetito!