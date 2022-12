Guardatelo bene: quest'uomo ha fatto una strage...

Che Pete Davidson sia una star non c’è dubbio, anche in fatto di amori celebri. L’artista è famoso non solo per la sua strabiliante carriera sul set, ma anche per quella di vero e proprio rubacuori. Un dongiovanni come pochi capace di far cadere ai suoi piedi le donne più belle e seguite del pianeta in una autentica strage di cuori. Conoscete le sue fidanzate? Se così non fosse o non ricordate bene, vi rinfreschiamo la memoria…

Pete Davidson e le fidanzate celebri

Tutti sanno che Pete Davidson (al secolo Peter Michael Davidson detto “Pete“) è un attore e comico statunitense tra i volti più noti ed ex membro del cast del Saturday Night Live.

Ma, come avrete capito, non è del suo curriculum professionale che intendiamo parlarvi. L’artista è diventato celebre anche per tutta una serie di conquiste da urlo nel mondo dello spettacolo, ed è tecnicamente il re dei rubacuori più osservato d’America.

Il solo che, nel giro di appena un anno, avrebbe fatto innamorare stelle del calibro di Kim Kardashian e… Emrata! Vediamo chi sono le sue fidanzate nel corso degli anni, in un cammino che inizieremo dal 2015 fino ad arrivare al suo sfavillante e bollente presente…

Dal 2015 ad oggi, tutte le conquiste di Pete Davidson

Comico, sì, ma anche latin lover dal carisma capace di stregare migliaia di celebrities nel mondo. Partiamo dal 2015, anno in cui Pete Davidson ha avuto una storia con la conduttrice Carly Aquilino, durata appena 5 mesi.

Come ci spiega The Cut nella cronologia d’amore dell’attore, tra il 2016 e il 2018 è stata la volta di Cazzie David, sceneggiatrice e sua collega. Ma vogliamo parlare di… Ariana Grande? Da maggio a ottobre 2018, Pete è stato con lei, per la gioia di paparazzi e fan!

Da gennaio ad aprile 2019, un’altra donna è stata al suo fianco e parliamo di Kate Beckinsale, attrice britannica di successo. Una manciata di mesi da single e via con un’altra fiamma: ad agosto dello stesso anno, il buon Pete ha amato Margaret Qualley, altra stella del set e delle passerelle in America.

Sfumata anche la scintilla con lei, poche settimane dopo, precisamente a ottobre del 2019, l’attore si è legato alla supermodella Kaia Gerber, una delle donne più belle del mondo! Ma non finisce qui…

Al netto di una pausa forzata causa Covid, Davidson non ha smesso di tritare cuori nella lunga serie delle sue love stories famose. Nell’estate 2021, almeno fino ad agosto, è stato con l’attrice Phoebe Dynevor e poi… Kim Kardashian! Una storia, questa, durata da ottobre 2021 ad agosto 2022, quasi un anno! Un vero record.

Chiusa una porta, si apre un portone e lui lo sa bene: pochi mesi fa abbiamo saputo di un’altra fiamma celebre, che sarebbe ancora con lui: Emily Ratajkowski, la supermodella che tutto il pianeta invidia! Il loro sentimento sarebbe sbocciato a ottobre ed eccoli ancora qui (ma non sappiamo per quanto…).

Ci sono parecchie “teorie” su come quest’uomo, così diverso dai canoni del divo bellissimo e impeccabile, sia riuscito a conquistare partner di tale caratura, ma forse, sottolinea The Cut, il fascino di Pete Davidson sta tutto in questo mistero: per qualche oscuro motivo, supera di gran lunga il numero di conquiste firmate da star come Tom Cruise e Johnny Depp…