Non crederai mai all'identità del "nuovo amore" di Emily Ratajkowski...

Pronte a scoprire lo scoop dell’anno? Quest’anno, la splendida Emily Ratajkowski pare abbia un regalo speciale sotto l’albero: un nuovo amore! E no, non si tratta di Brad Pitt. I rumors impazzano e ora vi raccontiamo tutto quello che è emerso sulla vita privata della modella, proprio poche ore fa mentre tutti pensavamo che fosse impegnata in tutt’altre faccende amorose…

Vero amore? Emily Ratajkowski pizzicata con…

Foto Instagram | @emrata – Emily Ratajkowski

Emrata potrebbe davvero sorprenderci con un amore da favola che mai ci saremmo aspettate! Secondo i gossip in arrivo da oltreoceano, la modella avrebbe trovato il sorriso al fianco di qualcuno che nessuno si sarebbe aspettato.

Si tratterebbe di Pete Davidson, attore che, stando a US Weekly, starebbe frequentando Emily Ratajkowski in modo piuttosto intenso negli ultimi tempi. I rumors sulla presunta liaison tra Emrata e Brad Bitt (su cui le cronache rosa erano esplose settimane fa) sono stati letteramente spazzati via da questa perla di gossip che sembra annunciare un nuovo capitolo sentimentale per la modella.

Classe 1993, Pete Davidson è un famoso comico americano stella del cast fisso del Saturday Night Live. A 28 anni, secondo quanto trapelato poche ore fa, avrebbe “stregato” Emily Ratajkowski al punto da coinvolgerla in una frequentazione sempre più assidua.

I due sarebbero stati avvistati insieme a New York, ma nessuno dei loro entourage ha confermato la notizia. I rappresentanti di Pete Davidson e di di Emily Ratajkowski non hanno risposto alle domande dei magazine People, e il giallo (a sfondo rosa) continua…

Per capire di più su Pete Davidson basta sbirciare tra le righe della sua biografia e della sua carriera. L’attore ha recitato in numerosi film ed è stato nominato per un People’s Choice Award come “Favorite Comedy Movie Star” nel 2020! Lo stesso anno in cui ha calcato il set di The Suicide Squad (2021). Successivamente è stato ingaggiato anche in Bodies Bodies Bodies e Marmaduke.

E non è tutto: Davidson è anche un volto noto delle cronache rosa made in USA, recentemente impegnato con Kim Kardashian: i due sono stati avvistati per la prima volta nell’ottobre 2021, prima di separarsi nell’agosto 2022 dopo appena 9 mesi di appuntamenti. La rottura tra i due, però, sarebbe stata così “soft” da lasciare aperta una finestra al possibile ritorno di fiamma…