Peso forma, non solo un buon regime alimentare: abitudini malsane assolutamente da evitare

Per raggiungere il peso forma ideale non basta seguire una buona alimentazione. Ecco le cattive abitudini da abbandonare.

L’alimentazione è un tassello importante per mantenere senza stress un buon peso forma e rimanere in buona salute. Solo che non è sufficiente. Infatti è necessario che sia accompagnata da corrette abitudini quotidiane a tavola (e non solo). Ecco allora quali sono le abitudini malsane da evitare per rimanere in forma.

Le cattive abitudini da abbandonare per ritrovare (e mantenere) il peso forma senza stress

La dottoressa Carola Dubini, ricercatrice e nutrizionista dell’Unità Operativa di Endocrinologia e del Servizio di Nutrizione Clinica e Prevenzione Cardiovascolare dell’Irccs Policlinico San Donato di Milano, ha stilato un elenco di cattive abitudini che non fanno altro che allontanare l’obiettivo di raggiungere e mantenere il peso forma. Vediamo quali sono.

Fare la spesa in modo non consapevole, buttando nel carrello tutto ciò che capita a tiro può non essere saggio. Meglio leggere con attenzione le etichette in modo da scongiurare il rischio di acquistare alimenti molto processati, ricchi di sale, zucchero, grassi o edulcoranti. Mangiare di fretta senza dare la giusta importanza al pasto e alla masticazione può inficiare sulla digestione, facendo così accumulare più chili di troppo. Per ogni pasto dovrebbe essere garantito un tempo minimo di 20 minuti e ogni cibo dovrebbe essere masticato almeno 15 volte. In questo modo si evita di ingurgitare aria e quindi di soffrire di gonfiore. Evitare di bere più di due bicchieri di acqua durante il pasto. In questo modo si evita di annacquare i succhi gastrici e dunque di rallentare la digestione. Durante la giornata, invece, è importante bere almeno un litro di acqua al giorno (ma meglio se lontano dai pasti, appunto). Consumare la giusta quantità di verdure in ogni pasto, non solo come contorni ma anche come protagoniste delle proprie pietanze a base di pasta. Primi piatti di questo tipo sono molto più leggeri e digeribili, rispetto ai sughi e ai condimenti più pesanti, e permettono di mantenere con più facilità il peso forma. Alla pasta sarebbe meglio non aggiungere il formaggio grattugiato che, invece, secondo la dottoressa Dubini, dovrebbe essere consumato come secondo e non più di due volte a settimana. Optare per condimenti leggeri come olio extravergine d’oliva, spezie ed erbe aromatiche invece che burro, panna e lardo. Fare attività fisica è fondamentale per tenere sotto controllo il peso forma. Può essere sufficiente camminare mezz’ora al giorno sia per bruciare i grassi sia per mantenere il tono muscolare. Evitare di saltare i pasti perché c’è il rischio di arrivare al pasto successivo troppo affamati, con il pericolo di addentare tutto ciò che capita a tiro (anche più di ciò che serve). Mai saltare la colazione e, se possibile, fare spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio, magari a base di verdure, frutta secca o fresca.

Con questo semplice vademecum delle abitudine malsane da evitare e di quelle sane da seguire, raggiungere e mantenere il peso forma diventa molto più semplice e meno stressante.