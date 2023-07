Pesce in gravidanza, si può? Cosa mangiare e cosa no

Il pesce solitamente è consigliato nella dieta da seguire durante la gravidanza, ma potrebbe essere opportuno evitare alcune specie. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

È estremamente importante prestare attenzione alla dieta durante il periodo di gravidanza. In molte neo-mamme si chiedono se possono mangiare pesce oppure no in questo momento particolare della loro vita. Sfatiamo subito un mito: il pesce si può mangiare in gravidanza, può dare grossi benefici, ma bisogna sempre valutare quali specie si mangiano.

Proprio così, bisogna selezionare le specie da mangiare e da aggiungere alle proprie ricette. Ecco perché è importante fare una panoramica in merito ai vantaggi che il pesce in gravidanza può dare ma soprattutto comprendere quali tipologie mangiare senza avere complicazioni.

Pesce in gravidanza, i benefici che può donare

Il pesce dona molti benefici all’organismo. Per questo, quando si è in gestazione, si dovrebbe includere maggiormente il pesce nella propria dieta. Questo perché in tale periodo particolare aumenta il bisogno dell’organismo di acidi grassi polinsaturi, come gli Omega 3. Inoltre, aumenta anche il bisogno di elementi come ferro e proteine.

I pesci possiedono tutti questi elementi, anzi, sono tra i migliori cibi da assumere se si necessitano sostanze simili. Acidi grassi polinsaturi, proteine e ferro nutrono al meglio sia la mamma che il feto e fanno crescere quest’ultimo in modo sano e forte.

Quali pesci mangiare in gravidanza e quali evitare

I pesci da mangiare in gravidanza sono quelli ricchi di Omega 3 e proteine. Per questa ragione, le donne in dolce attesa dovrebbero includere nella loro dieta pesce azzurro, alici, sardine e trote. Un altro pesce ottimo da mangiare in gravidanza è il salmone, ricco di acidi grassi che contribuiscono alla formazione cerebrale e fisica del feto.

Altri pesci che si possono mangiare in gravidanza perché in grado di donare benefici sono il pesce bianco, il nasello, la sogliola, le aringhe e le aguaglie. Ovviamente, è preferibile consumare pesce a km 0, vale a dire quello pescato nel nostro Mar Mediterraneo.

Quali sono i pesci da evitare in gravidanza? È consigliabile evitare di inserire nella dieta tutti i pesci che potrebbero avere al loro interno livelli elevati di mercurio e metalli pesanti. Nel dettaglio, è bene non mangiare pesci come il pesce spada, lo sgombro, il marlin, il tonno e la cernia.

Inoltre, è consigliato evitare di mangiare sushi o sashimi in gravidanza. Il pesce usato per queste pietanze, se non fresco o non abbattuto, potrebbe contenere il parassita alimentare Anisakis o provocare salmonella