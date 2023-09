Periodo fertile, cos’è e come calcolarlo

Vorresti rimanere incinta, ma non sai quali siano i giorni migliori per cercare di avere un bambino? Per scoprirlo ti basta sapere in quali giorni sei fertile.

Molte donne hanno il desiderio di diventare madri e in un certo periodo della loro vita iniziano a provare ad avere un figlio, ma a volte non è sempre così facile come ci si aspetterebbe.

Molto spesso capita di scoraggiarsi poiché già da molti mesi si sta provando ad avere un bambino, ma la situazione pare non cambiare minimamente. Prima di farsi prendere dal panico e di pensare di avere qualche problema più serio , si può fare attenzione ai giorni durante i quali si cerca di concepire: infatti, ogni donna ha un periodo di fertilità e va calcolato basandosi sul proprio ciclo mestruale. A spiegarci come si possa capire quando si entri nel proprio periodo fertile, è la ginecologa Stefania Piloni grazie al super filo di Tik Tok @bimbisaniebelli.

Ecco come calcolare il periodo fertile in base al proprio ciclo mestruale

Innanzitutto prima di passare al calcolo vero e proprio per capire quando si è nel proprio periodo fertile, bisogna fare chiarezza sul ciclo mestruale. Il primo giorno di ciclo mestruale è quello relativo al giorno in cui si hanno delle mestruazioni vere e proprie di colore rosso vivo, e non delle macchioline oppure delle perdite scure, denominate spotting premestruale.

Bisogna quindi considerare questo come primo vero giorno di ciclo mestruale. Per poter calcolare i propri giorni o fertili , bisogna prendere in considerazione anche il primo giorno delle ciclo mestruale successivo al primo che si è preso come riferimento. In questo modo si potrà avere un’idea di quanti giorni passino tra un ciclo e l’altro punto, per cui per poter avere un risultato il più accurato possibile , bisognerebbe valutare almeno un paio di mesi.

A questo punto bisogna prendere il numero di giorni che intercorrono tra un ciclo e l’altro, poniamo che siano 28 , e bisogna sottrarre il numero 14. Quindi si tolgono 14 giorni al numero dei giorni della durata del proprio ciclo mestruale e in questo modo si potrà ottenere il periodo fertile. È importante ricordare che il proprio periodo fertile non è solo un giorno preciso, ma è un arco temporale di un paio di giorni prima e un paio di giorni dopo rispetto al numero che si è ottenuto con il calcolo precedente. Quindi durante questi giorni si può pensare di avere rapporti se il proprio desiderio è quello di avere dei bimbi.