Il vero motivo per cui da tradizione l’albero di Natale si fa l’8 dicembre (e non prima)

L’atmosfera natalizia ha già invaso le città e le abitazioni di tantissime persone, eppure secondo la tradizione l’albero di Natale, e quindi anche il Presepe e il resto delle decorazioni, andrebbe fatto l’8 dicembre.

Ad oggi son pochissime le persone che attendono questa data per dare quel tocco di magia alla propria dimora, alberi di Natale e addobbi vari iniziano a essere messi in mostro già dalla fine di novembre.

Anche nei supermercati è possibile iniziare a trovare pandori e panettoni già al termine del periodo dedicato alla festa di Halloween, ma cosa dice la tradizione a riguardo? Ecco perché si fa l’albero l’8 dicembre e non prima!

Perché si fa l’albero di natale l’8 dicembre?

Fino a poco tempo fa tutti attendevano l’8 dicembre per fare l’albero di Natale insieme a tutta la famiglia. Un momento magico ed emozionante che riunisce la famiglia per qualche ora in uno degli angoli della casa per iniziare ad assaporare quell’atmosfera natalizia tanto attesa durante il resto dell’anno.

Qual è il vero motivo per cui l’albero di Natale si dovrebbe fare l’8 dicembre? Questa tradizione ad oggi viene rispettata da pochi, in molti preferiscono iniziare a tirare fuori i vari addobbi già dal mese di novembre.

L’albero di Natale è sicuramente il simbolo natalizio per eccellenza, secondo la religione cristiana è anche simbolo di speranza.

Siamo nel 1814 quando questa tradizione inizia a diffondersi in tutta Europa fino ad arrivare anche in Italia. A volere il suo abete decorato è stata proprio la regina Margherita di Savoia, da quel momento in poi tutta la popolazione ha decorato il suo albero di Natale in occasione delle feste.

In realtà il vero motivo per cui l’albero viene fatto l’8 dicembre non è del tutto conosciuto. Si dice che questo sia il giorno in cui si festeggia in maniera simbolica il concepimento di Gesù, ma potrebbe essere anche un altro il motivo per cui l’albero di Natale viene addobbato proprio in quel giorno.

L‘8 dicembre viene celebrata l’Immacolata Concezione, quindi essendo giorno festivo sembrerebbe essere il momento perfetto per far riunire la famiglia attorno all’albero di Natale da addobbare e decorare. Quindi grandi e bambini rimangono a casa da scuola e dal lavoro per dedicarsi alle decorazioni natalizie, giorno perfetto per rimanere al passo con le tradizioni!