Perché si dice “Chiodo Schiaccia Chiodo”? La spiegazione è divertente

Molte persone usano l’espressione “chiodo schiaccia chiodo” senza saperne l’origine, che è davvero interessante e divertente.

Come sappiamo, i detti antichi a volte riescono a superare i limiti temporali e culturali, e molti li usiamo ancora oggi. Il detto “chiodo schiaccia chiodo”, suscita anche qualche dubbio, perché alcuni usano un’espressione leggermente diversa dall’altra. Più nel particolare qualcuno usa “schiaccia” e altri “scaccia”.

Nella frase “chiodo schiaccia – o appunto scaccia – l’uso di un verbo piuttosto che l’altro cambia anche il senso metaforico del detto stesso. Prima di capire quale sia la formula giusta, allora, dobbiamo scoprire da dove proviene questo detto, e possiamo rifarci alle indicazioni dell’Accademia della Crusca Italiana.

L’origine del detto “chiodo schiaccia chiodo”: cosa significa in realtà questa affermazione

Solitamente questa frase viene usata in ambito amoroso, volendo affermare che si può sostituire un partner con un altro in modo da non soffrire. A volte l’espressione è accompagnata da un altro detto molto famoso, ovvero “morto un Papa se ne fa un altro”.Questi due modi di dire hanno un significato preciso a livello psicologico. Possiamo risolvere una preoccupazione sostituendola con qualcosa di nuovo, e ciò in qualsiasi ambito, non solo quello amoroso.

Metaforicamente parlando, il chiodo nell’immaginario comune è un problema, una preoccupazione, un dolore o un fastidio, in pratica qualcosa da risolvere. A volte il “chiodo” è inteso anche come debito da pagare, mentre in altre circostante è qualcosa di cui ci si deve ricordare, come una data o un appuntamento importante.Il fatto di trovare una soluzione al problema o esigenza, usando un altro chiodo al posto del primo, deriva in realtà da un gioco antico, in cui si doveva riuscire a estrarre un chiodo fissato all’argilla lanciandovi un altro chiodo, da una determinata distanza. Altri giochi simili usavano il chiodo e un bastone.

Di conseguenza, riuscendo a “scacciare” il chiodo, il giocatore vinceva. Questo spiega il perché dell’uso “chiodo scaccia chiodo”.Per quanto riguarda invece la formula “chiodo schiaccia chiodo” ci si riferisce al fatto che schiacciando il chiodo con un altro oggetto simile si va a surclassare il problema con la sua stessa arma.Ecco perché in realtà entrambe le formule sono “corrette”, perché comunque il significato del detto rimane sempre lo stesso. Ovvero, si usa un sostituto di pari forza a ciò che ci crea un qualsiasi tipo di problema: un’ossessione in amore, un problema al lavoro o politico o di denaro, e si idea una soluzione alternativa.