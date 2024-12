3 noci al giorno tolgono il medico di torno, cosa dicono gli esperti

Per una corretta e sana alimentazione è importante avere nel proprio piano alimentare sia i macronutrienti che i micronutrienti. Fondamentali per l’organismo i grassi, conosciuti anche con il termine di lipidi, aiutano l’organismo ad avere una riserva energetica per il corpo e a contrastare diverse problematiche.

Avrai sicuramente sentito parlare dell’importanza della frutta secca, ma perché mangiare 3 noci al giorno fa bene? Quali sono i benefici delle noci tanto diffuse specialmente nel periodo invernale?

Scopriamo di più sull’importanza delle noci e il motivo per cui andrebbero mangiate ogni giorno!

Frutta secca, perché mangiare 3 noci al giorno fa bene

La noce, così come il resto della frutta secca, rappresenta il seme della pianta ed è ricco di sostanze nutritive molto importanti per l’organismo. Sicuramente ti avranno detto che mangiare 3 noci al giorno fa più che bene, ma qual è il vero motivo?

Le noci sono ricchi di proteine, carboidrati e grassi. Oltre ai grassi saturi, la noce è ricca di grassi insaturi, ovvero i cosiddetti grassi buoni.

Ricche di Omega 3, ovvero gli acidi grassi essenziali che il nostro organismo non è in grado di produrre da solo, al loro interno sono presenti anche diverse vitamine tra cui la E e alcune del gruppo B (B1, B2 e B6). Non è tutto, perché questa tipologia di frutta secca tanto diffusa è anche ricca di sali minerali, ovvero potassio, magnesio e zinco, sostanze in grado di rinforzare il sistema immunitario.

Contribuiscono alla riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare, inoltre svolgono un’azione antinfiammatoria proprio grazie agli acidi grassi essenziali. Per non parlare dei benefici antiaging, sono in grado di contrastare i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento della pelle.

Per queste ragioni gli esperti consigliano di consumare le noci (quasi) ogni giorno e di gustarle come snack oppure come condimento per arricchire insalate, zuppe, primi piatti o dolci fatti in casa. Il consiglio, inoltre, è anche quello di acquistare le noci con tutto il guscio e non quelle già sgusciate.

Ad esempio, puoi provare a realizzare questo tortino di cavolfiore e noci e servirlo come antipasto sfizioso o come secondo piatto accompagnato da un contorno di patate cotte al forno.

Trattandosi di un alimento ricco di grassi è fondamentale sapere che, come per ogni alimento, il suo consumo va limitato.

Per una sana alimentazione è importante variare ogni giorno, quindi non soffermarti solo sulle noci ma alterna con altra frutta secca come mandorle, pistacchi e così via. Se vuoi gustarle in maniera differente, puoi sempre optare per le sfiziosissime creme 100% frutta secca da spalmare su fette biscottate, pane e dolci appena sfornati!