Perché Kendall Jenner e Devin Booker si sono detti addio

Kendall Jenner e Devin Booker si sono lasciati. La bomba irrompe nuovamente nelle cronache rosa sulla coppia e stavolta sarebbe definitiva. People ci rivela che i due si sarebbero detti addio in silenzio, senza fare troppo rumore per dribblare le attenzioni dei paparazzi, ma la notizia ha inevitabilmente fatto il giro del mondo in pochi minuti!

Kendall Jenner e Devin Booker, è finita: il motivo della rottura

Foto Instagram | @kendalljenner – Kendall Jenner

La modella e il giocatore di basket si sarebbero divisi senza rancore da oltre un mese, ma qual è il motivo di questo ennesimo colpo di scena? Secondo i gossip d’oltreoceano, Kendall Jenner avrebbe preso coscienza dei troppi impegni di entrambi e per questo avrebbe deciso che no, non si poteva più andare avanti.

Una scelta che avrebbe trovato d’accordo Devin Booker, pronto a gettare la spugna e dichiarare la resa. Ovviamente, dietro questo ostacolo c’è la fine dell’amore. I due non sarebbero più “coinvolti” sentimentalmente l’uno per l’altro, sebbene si stimino molto e vogliano il meglio per entrambi…

“Hanno programmi incredibilmente impegnativi in ​​​​questo momento con le loro carriere e hanno deciso di farne una priorità“, ha rivelato una fonte a People. Per Kendall Jenner, oggi 27 anni, ci sarebbero troppe cose da sbrigare prima di pensare solamente alle questioni di cuore: su tutte, la sua linea di tequila 818 e la sua effervescente carriera di modella…

Altrettanto, secondo il magazine, può dirsi per Devin Booker, 26 anni, alle prese con l’orizzonte NBA che avrebbe fagocitato gran parte delle sue attenzioni e dei suoi sforzi…

Insomma, in casa Jenner-Kardashian l’unico rapporto che sembra andare a gonfie vele è quello tra Kourtney e Travis Barker, suo fresco marito e batterista dei Blink-182. I due, convolati a nozze in una cerimonia tutta italiana, sembrano sfatare il mito dell’amore usa e getta e pare proprio che siano innamorati come pochi altri nel mondo dei vip made in USA.

Kendall Jenner e Devin Booker erano legati dal 2020 e avevano ufficializzato la loro relazione a San Valentino 2021. Poco più di un anno dopo, stiamo già parlando di un passato che difficilmente, secondo i più maliziosi, potrà tornare a splendere nel segno di un ritorno di fiamma.