A San Valentino Kendall Jenner ha deciso di rendere pubblica la sua relazione. La top model, sorella di Kim Kardashian, così come di Kourtney e di Khloé, ma anche di Kylie Jenner, ha mostrato al mondo il suo amore per David Booker, cestista americano della NBA in forza ai Phoenix Suns.

Pare che i due si siano conosciuti circa un anno fa: i primi avvistamenti della coppia risalgono a marzo 2020 e solo ora hanno deciso di venire allo scoperto.

Sia Kendall che David hanno sfruttato le rispettive Instagram stories per mostrare ai loro follower momenti della loro giornata speciale passata insieme: una festa degli innamorati condivisa con milioni di seguaci, curiosi di saperne di più di questo nuovo amore.

Kendall e David super in love

La coppia, come ovvio che sia all’inizio di ogni relazione, è super innamorata e felice, come tra l’altro ha confermato una fonte vicina e due al giornale E! News, che ha voluto anche sottolineare come i due tengano molto alla loro privacy.

Infatti, Kendall Jenner e David Booker hanno cercato per un anno di mantenere estremo riserbo sulla loro love story, decidendo loro come e quando venire allo scoperto ufficialmente, gestendo al meglio la loro grande esposizione mediatica.

Kendall, d’altronde, è pur sempre una del clan Kardashian e sa benissimo come gestire e manipolare la comunicazione, ovviamente a suo favore. Infatti, tutti i membri della famiglia sono piuttosto riservati sulla loro vita privata, al contrario di quello che si potrebbe pensare, e dosano col contagocce le notizie da condividere sui social e sulla stampa.

Ora bisogna vedere quale sarà il passo successivo e quali altre informazioni carpiremo attraverso i social e i soliti ben informati vicini alla coppia. Kendall è l’unica sorella a non avere ancora avuto un bambino: i riflettori sono tutti puntati su questa nuova relazione.