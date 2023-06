Perché il padel è il miglior toccasana per il corpo e la mente: tutto ciò che bisogna sapere dello sport più in voga del momento

La mania del padel è esplosa negli ultimi anni, ma sono ancora molti coloro che non sono del tutto sicuri di come funzioni questo sport.

Avrai sicuramente sentito parlare del padel tramite un amico, oppure l’avrai visto in televisione, e ora desideri saperne di più. Si tratta di uno sport che combina i migliori elementi del tennis, dello squash e del badminton. È stato inventato e praticato per la prima volta in Messico nel 1969, anche se oramai è diffuso in tutto il mondo. Non si può negare che stia diventando sempre più popolare ogni anno che passa, come dimostra il fatto che tra il 2002 e il 2017 ci sia stato un aumento esponenziale di 5 volte del numero di racchette che vengono vendute in tutto il mondo.

Questo sport è particolarmente diffuso in Spagna, Portogallo, Andorra e Messico e nei paesi del Sud America, come l’Argentina. Tuttavia, sta anche iniziando a spargersi rapidamente in Europa, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti. A differenza di altri sport di racchetta, il padel si gioca solo in doppio. Le due squadre si sfidano su un campo leggermente più piccolo di uno da tennis e dotato di muri.

La palla può rimbalzare su qualsiasi parete, il che aggiunge un ulteriore livello di strategia al gioco. Il sistema di punteggio è quasi lo stesso di quello del tennis, così come molte delle regole. Ci sono diversi tornei e competizioni che si svolgono ogni anno in cui si scontrano giocatori professionisti di diversi paesi. Può anche essere giocato a livello scolastico e universitario o semplicemente goduto come passatempo divertente per la famiglia e gli amici.

Padel, quali sono i suoi benefici

Rispetto al tennis, il tempo di ogni scambio può essere notevolmente allungato. Il rimbalzo che viene dato contro i muri aiuta i giocatori a rispondere all’azione di ogni avversario. Per questo, se non si è esperti, possono esserci scambi anche di 20-30 secondi consecutivi. Di conseguenza, una base su cui lavorare per allenarsi al meglio per una partita è senza dubbio la preparazione.

Se sei un guerriero del weekend o un occasionale appassionato di padel, il consiglio è di dedicare almeno 30 minuti a settimana a un’attività aerobica come una corsa o un allenamento in bicicletta. Oltre ad avere un effetto benefico sull’apparato cardio-respiratorio, il padel aiuta le articolazioni e i muscoli a praticare uno sforzo sostenuto. Considerando che un match dura almeno 60 minuti, è necessaria una preparazione aerobica di medio-lungo periodo.

Colpi, lanci, cambi di direzione: questo sport prevede molti movimenti atletici che stimolano notevolmente il nostro sistema muscolo-scheletrico. Basti pensare al momento del servizio, che richiede una buona preparazione atletica in quanto una spalla non allenata corre il rischio di essere ferita da sforzi muscolari, legamenti e tendini.

Oltre ai muscoli della parte superiore del corpo, anche quelli della parte inferiore sono soggetti a molte sollecitazioni e stimoli. Salti, arresti bruschi e ripartenze immediate mettono alla prova i nostri quadricipiti e muscoli posteriori della coscia. Può sembrare inverosimile, ma gli atleti dilettanti di padel completano lo stesso numero di frenate e sforzi fisici che normalmente svolgerebbero in un anno, praticando normali sport quotidiani.