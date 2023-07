Per quale motivo alcuni di noi si divertono ad essere “spaventati”: tutto su questa emozione

Alcune persone amano essere spaventate: si tratta di una sensazione che le diverte ed intriga, portandole ad assumere comportamenti che possano indurle ad essere terrorizzate.

Film dell’orrore, montagne russe, sport estremi: sono cose che ad alcuni piacciono tantissimo e altri invece le odiano assolutamente. Quell’emozione che viene classificata come paura, terrore, spavento in realtà per alcuni è uno spasso. Sanno che un determinato elemento li indurrà ad essere spaventati eppure ne sono felici, godono di quella sensazione. Potrebbe sembrare qualcosa di insolito e strano ma non lo è affatto ed è anche molto comune.

La paura può essere un divertimento. Magari non per tutti, ma per una buona fetta di popolazione è così. Non sorprende quindi che queste stesse persone facciano certe scelte. La sensazione è talmente forte da essere piacevole. Ma per quale motivo?

Perché ci sono persone a cui piace avere paura

La paura viene classificata come emozione primaria ed è legata alla sopravvivenza di ogni specie. Le persone, come gli animali, la usano per difendersi e sopravvivere. Questa può essere legata a qualcosa di reale o un pericolo immaginario o soggettivo.

È una reazione che avviene biologicamente quando l’amigdala, area del cervello che si trova nei lobi temporali, sente il pericolo e invia un segnale all’ipotalamo, che attiva gli ormoni dello stress e li diffonde nel corpo. Questi hanno il compito di dire all’organismo che è tempo si scappare o attaccare. Solo successivamente nella corteccia cerebrale dove albergano la memoria e il ragionamento arriva eventualmente la risposta di falso allarme.

Quando la paura è controllata, e quindi non è data da qualcosa di reale o di terribile come un maremoto o un aereo che precipita, allora diventa anche piacevole. Avviene quando il cervello invia il segnale di pericolo e successivamente di salvezza per il corpo, in quel momento si generano endorfine e dopamina che sono gli ormoni del benessere e causano per questo grande euforia e anche molto divertimento.

La paura quindi ha un lato buono, ovviamente quando l’adrenalina è controllata in situazioni in cui la persona si è messa di proposito e dunque sa che non si tratta di una minaccia reale. Le esperienze servono anche quando non sono in prima persona, il cervello infatti si allena in questo modo a vivere situazioni di incertezza. Perciò è sempre pronto a rispondere con forme apposite.

La paura emotiva come stimolo aiuta a migliorare l’umore e anche le strategie di risposta nella vita. Ovviamente i livelli devono sempre essere regolati e questa è una cosa soggettiva che nessuno può determinare. Le persone sono spaventate da fattori differenti, come un film horror oppure i ragni. Secondo le ricerche dipende tutto dal sistema nervoso parasimpatico, responsabile di regolare la paura.