Per qualcuno, festeggiare il proprio compleanno può essere un incubo: cos’è il Birthday Blues

Sei una persona che ama festeggiare il compleanno oppure in quel giorno preferiresti soltanto stare da solo? Ecco cos’è il birthday blues.

Ogni anno arriva puntuale: il giorno del compleanno. Si può dire che questo giorno può essere visto in due modi dalle persone. Per molte persone, il proprio compleanno è la giornata più speciale e magica dell’anno. Ricevono attenzioni, elogi, regali e ringraziamenti. E non vedono l’ora di sentirsi al centro dell’attenzione per un giorno.

Tuttavia, per alcune persone, questo giorno speciale può essere accompagnato da un’ombra inaspettata: il cosiddetto “birthday blues”. Questo fenomeno vede alcuni individui sperimentare sentimenti di tristezza, malinconia o ansia in occasione del proprio compleanno. Per loro questa è una giornata triste e confusa che preferiscono ignorare il più possibile. Come mai può capitare questo? Lo vedremo in questo articolo.

Cos’è il Birthday Blues e perché si verifica

Il Birthday Blues (o depressione del compleanno) colpisce molte persone. È uno stato mentale negativo e un insieme di sintomi che si manifestano nei giorni prima e dopo il compleanno. In particolare, molte persone infatti presentano umore negativo, depresso o ansioso. Queste sensazioni spiacevoli non scompaiono ed è probabile provare un improvviso desiderio di piangere senza una ragione apparente. Si è stanchi e svogliati, privi di motivazione e, ovviamente, poco inclini a pianificare o celebrare la “propria giornata”.

È comune sentirsi più introspettivi e riflessivi, dunque si preferisce l’isolamento. Il contatto sociale potrebbe non essere di proprio gradimento in quei giorni. Possono comparire disturbi dell’appetito e del sonno (insonnia, risvegli frequenti o sonno eccessivo). Ci possono essere pensieri spiacevoli su se stesso o sulla propria vita. Sono comuni anche disagi fisici come dolori muscolari o mal di testa. Quali sono le motivazioni? Non è sempre facile capire la motivazione di questo stato mentale e fisico. Ci possono essere diversi motivi importanti.

Eccessiva pressione e aspettative

Uno dei principali catalizzatori dei birthday blues sono le aspettative irrealistiche. È un giorno speciale (proprio come accade con il Natale) in cui sembra che sia un obbligo essere felici e contenti. E questa pressione spesso ha il suo costo. Spesso, ci immaginiamo un compleanno perfetto, con feste sfarzose, regali straordinari e la presenza di amici e familiari. Tuttavia, la realtà potrebbe discostarsi da queste fantasie, portando a sentimenti di delusione.

Grandi perdite e assenze

Il compleanno è un momento per riunire le persone care, sentirsi protetti da loro e ringraziarli per la loro presenza. Ma cosa succede quando alcuni di loro non sono più con noi? Cosa succede se abbiamo subito perdite significative? Per alcune persone, il compleanno può risvegliare ricordi negativi o esperienze difficili del passato. In questo giorno l’assenza di persone care si fa sentire più che mai e questo può riempirci di nostalgia, tristezza e disperazione.

Riflessione sulla propria identità e sui progressi

Il compleanno può anche fungere da specchio, costringendo le persone a riflettere sui progressi nella vita. Simbolicamente, rappresenta la fine di un ciclo e invita a fare il punto sui risultati ottenuti. Dal punto di vista sociale, c’è una forte pressione legata all’età: a un certo punto dovremmo aver completato gli studi universitari, dovremmo avere un lavoro di successo, dovremmo sposarci e avere figli.

La pressione sociale per raggiungere determinati traguardi entro una certa età può generare ansia e insoddisfazione. Inoltre, ci sono i nostri obiettivi personali, ciò che pensavamo di aver raggiunto ormai. Cosa succede se queste aspettative non sono state soddisfatte? E se la nostra vita non fosse per niente come “dovrebbe essere” o come vorremmo che fosse? E se a un certo punto lo fosse e sentissimo che non siamo comunque felici? Quando i risultati non sono quelli attesi, questa ricapitolazione e valutazione di chi siamo può essere tutt’altro che piacevole.

Paura di invecchiare

Non possiamo dimenticare che il compleanno è un promemoria dell’età che avanza. Così, la paura di invecchiare e della morte possono manifestarsi in modo particolarmente forte. C’è chi è sopraffatto da questa sensazione fin dall’inizio, ma fare i conti con tale realtà è particolarmente difficile per le persone anziane.

Affrontare il Birthday Blues è possibile

Per superare il birthday blues, è importante adottare una prospettiva positiva e praticare la gratitudine. Riflettere su ciò che si ha e sugli aspetti positivi della propria vita può generare sentimenti di gioia e apprezzamento. Inoltre, pianificare un compleanno che rispecchi i propri interessi e desideri personali, anziché conformarsi alle aspettative degli altri, può contribuire a rendere la giornata più significativa. La comunicazione aperta con gli amici e la famiglia può anche essere fondamentale. Condividere i propri sentimenti può non solo alleviare il peso emotivo ma anche portare a un maggiore sostegno da parte delle persone care.

In conclusione, il birthday blues è un fenomeno comune, ma affrontabile. Con un’attitudine positiva, aspettative realistiche e connessioni significative, è possibile trasformare il compleanno in un’esperienza gioiosa e appagante. Ogni compleanno è un’opportunità per crescere, imparare e celebrare la propria unicità.