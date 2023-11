Per labbra perfette in inverno non spendere una fortuna: ecco come realizzare a casa un burrocacao profumato e super idratante

Un burrocacao fatto in casa che ti ripara dal freddo. Ecco come prepararlo e utilizzarlo al meglio! Non potrai più farne a meno.

Con l’arrivo delle basse temperature i trattamenti per la cura della pelle potrebbero aumentare. Una buona protezione è quello che ci vuole, quindi dovrai aggiungere alla tua skincare una crema protettiva sia sul volto che sulle mani, ovvero le parti del corpo più esposte quando si è fuori casa. Una delle parti più colpite che potrebbe danneggiarsi a causa del freddo e del vento forte sono proprio le labbra.

Prendersi cura delle labbra è importante, perché se trascurate potrebbero seccarsi sempre di più e provocare non più solo fastidio, ma anche dolore. Ecco perché dovresti avere sempre con te un balsamo labbra da applicare ogni giorno, specialmente prima di uscire di casa per proteggerle il più possibile dalle basse temperature. Qui sotto troverai la ricetta per preparare un balsamo labbra fai da te con tutti ingredienti naturali facilmente reperibili. Puoi trovarli in erboristeria o in parafarmacia, una volta provato questo burrocacao non potrai più farne a meno!

Come preparare un burrocacao per le labbra con ingredienti naturali

In commercio esistono prodotti molto diversi ma è anche possibile fare un burrocacao in casa con pochi e semplici ingredienti, spendendo pochissimo e ottenendo un effetto incredibile sulla pelle.

La cannella solitamente è uno degli ingredienti più amati del periodo invernale, questo perché ricorda spesso i tipici dolci del periodo natalizio o le bevande calde da gustare davanti un film ambientato sulla neve. Insomma, la cannella è senza ombra di dubbio un grande protagonista della stagione invernale!

Ecco perché ti suggeriamo un burrocacao fai da te proprio al sapore di cannella. Qualora non dovesse piacerti, puoi semplicemente ometterla dagli ingredienti, in alternativa sostituiscila con delle gocce di olio di vaniglia.

Per preparare un burrocacao fatto in casa ti occorre usare:

1 goccia di olio essenziale di cannella

1 pizzico di cannella in polvere

1/2 cucchiaino di olio di mandorle

4 cucchiaini di burro di karitè

1 contenitore con coperchio

Il procedimento è molto semplice. Lascia sciogliere a bagnomaria il burro di karitè, poi aggiungi il resto degli ingredienti e inizia ad amalgamare con delicatezza. Aggiungi la cannella per ultimo, non esagerare con le dosi perché l’olio essenziale risulta essere molto forte. Quindi, sposta il tutto nel piccole contenitore da te scelto e lascia raffreddare a temperatura ambiente. Una volta che il composto è diventato freddo e si è iniziato a solidificare, sposta in frigorifero e conservalo ben chiuso. Utilizzalo ogni volta che ne hai bisogno!