Per costruire un forno a legna perfetto per il giardino bastano solo 50€: pane e pizza cotti come al ristorante

La pizza in Italia rappresenta un simbolo di unione e compagnia, quindi per chi vuole assaporare il gusto autentico deve prepararla in casa.

La pizza è una tradizione del nostro Paese a cui nessun italiano può sfuggire, infatti almeno una volta a settimana è comune che se ne mangi una. Molto spesso rappresenta un modo per unirsi a familiari e amici, con i quali condividere una bella serata. Molte persone inoltre preferiscono prepararsela da soli, partendo completamente da zero. Questo perché permette di ottenere un gusto maggiormente autentico, inoltre è risaputo che il cibo fatto in casa risulti essere sempre il migliore.

Quello che accomuna molti è il mezzo con cui si cuoce la pizza, vale a dire il forno elettrico. Sono in tanti ad avere il sogno di possedere un forno a legna, ma sono in pochi a poterselo permettere visti i costi elevati. Ma se si usa un po’ d’ingegno nulla è impossibile. Infatti esiste un metodo per costruire un forno a legna, spendendo solamente 50 euro. Ovviamente per alcuni non potrebbe essere semplice, ma basta solo pazienza e impegno e il gioco è fatto.

Come costruire un forno a legna economico

Come prima cosa bisogna trovare un’area dove metterlo, così da livellarla per bene. La cosa fondamentale è che sia bene in piano, in questo modo si potrà procedere con il passo successivo. Saranno necessari solo due acquisti, ovvero 5o mattoni refrattari e due mattonelle quadrate da 50 cm di lato in cemento vibrato. Lo spessore dovrà essere di almeno 4 cm, perché in questo modo potranno sopportare il calore. In seguito si dovranno mettere vicini i primi 7 mattoni, 3 andranno a formare il lato lungo e le altre due coppie il lato corto. In seguito andranno sovrapposti sui lati corti altri 3 mattoni, in questo modo entrambi gli ultimi sporgeranno per metà della loro lunghezza. Sul lato lungo basterà appoggiarne due.

Per la terza fila di mattoni, basterà ripetere il posizionamento iniziale, tre sul lato lungo e due su quello corto, in seguito si potrà passare alla quarta fila. Due mattoni sul lato lungo e altri due su i lati corti, fatto ciò si dovrà mettere un terzo mattone per lato creando una copertura del gradino che si è formato con la sporgenza. Questo va fatto perché, quando si posizionerà la lastra, il suo peso verrà sorretto più facilmente. La lastra va spostata in avanti, così rimarrà un’apertura per far passare il calore anche nella parte superiore. Infine va creata un’ultima fila di mattoni con lo stesso procedimento iniziale, terminando con una seconda lastra di cemento in cima.