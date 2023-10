Per chi ama la moda grande opportunità di lavoro: Atelier Emé assume varie figure, controlla i requisiti e invia la candidatura

Per chi ama la moda, grande opportunità di lavoro presso Atelier Emé: tutti i dettagli per le posizioni aperte e come candidarsi.

Se ti interessa un’opportunità di lavoro nel settore della moda e della produzione di abiti da sposa e da cerimonia, potresti candidarti per la famosa azienda Atelier Emé. Questa casa di moda, appartenente al Gruppo Calzedonia, è alla ricerca di personale per molte delle sue sedi italiane. Esploreremo le posizioni aperte presso Atelier Emé e ti guideremo su come candidarti con successo.

Molte opportunità di lavoro presso Atelier Emè

Atelier Emé è stato acquisito dal Gruppo Calzedonia nel 2015, un gruppo composto da marchi come Intimissimi, Signorvino, Tezenis, Calzedonia e Falconeri. Questa maison è specializzata nella creazione, produzione e vendita di abiti da sposa e da cerimonia con orgoglio Made in Italy. Sono caratterizzati dall’eccellenza sartoriale e l’uso di materiali e tessuti esclusivi. Il marchio è oggi presente in molte città italiane, con un totale di 59 boutique. La sede principale dell’azienda si trova a Grole, in Lombardia, frazione di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Posizioni aperte in tutta Italia

Atelier Emé sta cercando personale per svariate posizioni in molte delle sue sedi in Italia. Le opportunità di lavoro sono relative a diversi settori di categoria, tra cui: vendite, produzione, manifattura e corporate. Le posizioni aperte includono ruoli come commesse, sarte, cucitrici, addetti alla logistica e impiegati. Di seguito abbiamo raccolto alcune delle posizioni chiave aperte:

Assistenti alla Vendita (Sales Assistant) : sedi di lavoro: Roma, Milano, Torino, Firenze, Ancona, Reggio Emilia, Sanremo, Ravenna, Padova.

Gli assistenti alla vendita sono responsabili di fornire un servizio di alta qualità ai clienti, con una forte passione per il mondo della moda e delle spose. È richiesta una buona conoscenza dell’inglese, esperienza pregressa in boutique di abbigliamento o atelier di vestiti da sposa e anche competenze sartoriali.

: sedi di lavoro: Roma, Milano, Torino, Firenze, Ancona, Reggio Emilia, Sanremo, Ravenna, Padova. Gli assistenti alla vendita sono responsabili di fornire un servizio di alta qualità ai clienti, con una forte passione per il mondo della moda e delle spose. È richiesta una buona conoscenza dell’inglese, esperienza pregressa in boutique di abbigliamento o atelier di vestiti da sposa e anche competenze sartoriali. Store Manager : sedi di lavoro: provincia di Mantova, Milano, Firenze.

I manager di negozio sono incaricati di aumentare le vendite, massimizzare il profitto e garantire la soddisfazione del cliente. È necessaria esperienza pregressa come store manager o sales assistant nel settore degli abiti da sposa e cerimonia, oltre a una buona conoscenza dell’inglese.

: sedi di lavoro: provincia di Mantova, Milano, Firenze. I manager di negozio sono incaricati di aumentare le vendite, massimizzare il profitto e garantire la soddisfazione del cliente. È necessaria esperienza pregressa come store manager o sales assistant nel settore degli abiti da sposa e cerimonia, oltre a una buona conoscenza dell’inglese. Sarta Interna : sedi di lavoro: Roma, Milano, Firenze, Ancona.

Le sarte interne devono avere esperienza nella confezione e nella sartoria, oltre a una buona capacità di lavoro di squadra, precisione e affidabilità.

: sedi di lavoro: Roma, Milano, Firenze, Ancona. Le sarte interne devono avere esperienza nella confezione e nella sartoria, oltre a una buona capacità di lavoro di squadra, precisione e affidabilità. Opportunità presso la sede centrale: è attiva la ricerca per la sede centrale dell’azienda a Castiglione delle Stiviere (Mantova), Atelier Emé sta cercando professionisti in diverse aree, tra cui controllo qualità, taglio, creatività e produzione, cucitura produzione, formazione al dettaglio e altro ancora. Inoltre, ci sono posizioni di rilievo come Visual Merchandiser Manager e District Manager da impiegare presso gli atelier in varie regioni.

Come inviare la propria candidatura

Puoi inviare la candidatura tramite la pagina dedicata alle opportunità di lavoro sul portale del Gruppo Calzedonia. Troverai tutte le posizioni aperte per Atelier Emé e altre aziende del gruppo. Le schede descrittive delle posizioni ti consentono di rispondere online agli annunci e inviare il tuo curriculum. In alternativa, è possibile inviare una candidatura spontanea.

Se sei appassionata di moda e desideri far parte di un marchio molto presente e di riferimento sul mercato, Atelier Emé potrebbe essere il tuo prossimo impiego professionale.