Ci sono pochi nomi che brillano nel mondo della musica e uno di questi è quello di Gianna Nannini. Si tratta di una delle interpreti più rispettate e amate del panorama musicale. La sua carriera è piena di successi ma, oltre alla sua vita professionale, un altro aspetto che ha fatto molto parlare è stato quello della sua maternità.

La figlia di Gianna Nannini si chiama Penelope Nannini: porta, infatti, il cognome della mamma. Ma cosa sappiamo di Penelope Nannini e chi è suo padre? Scopriamo di più in merito.

Penelope Nannini: chi è il padre della figlia di Gianna Nannini

Oltre a fare musica, il sogno di Gianna Nannini è sempre stato quello di diventare mamma. Questo sogno si è, finalmente, realizzato il 26 novembre 2010 quando ha visto la luce sua figlia Penelope Jane. Giorno indimenticabile per la cantautrice italiana, la bimba è nata quando Gianna Nannini aveva già compiuto l’età di 56 anni. Tanti fan, da allora, si sono domandati chi fosse il padre. La figlia di Gianna Nannini è stata concepita grazie alla fecondazione assistita. La rocker, infatti, ha messo da parte le paure lottando per il suo desiderio più grande.

Tutto questo, nonostante il dolore della perdita, avendo subito tre aborti precedentemente. Con coraggio e determinazione, l’artista ha portato avanti la sua battaglia, vincendola. Non esiste, quindi, un marito di Gianna Nannini come molti pensavano e non si sa l’identità del papà della piccola, in quanto si tratta di un donatore anonimo. Come riportato da Cosmopolitan, la cantautrice ha dichiarato: “Non può essere uno sbaglio, perché avrà tutto l’amore del mondo anche da una mamma non più giovane. La Bibbia parla di madri a 70 anni… Se Rod Stewart fa un figlio a 65 anni, nessuno dice nulla. Invece, con me si parla di questo e non della mia musica”.

La figlia di Gianna Nannini oggi: l’età di Penelope Nannini, vita privata e scelta del nome

Come detto, Penelope Nannini è nata il 26 novembre 2010, quindi la figlia di Gianna Nannini ha oggi quattordici anni. La cantautrice italiana ha scelto di chiamarla Penelope proprio per la battaglia intrapresa per averla: come nell’Odissea in cui Omero racconta di Penelope che ha dovuto attendere circa vent’anni il ritorno di Ulisse, così è successo a Gianna che pensa che sua figlia abbia atteso che lei fosse realmente pronta ad accoglierla. Sono diverse anche le canzoni di Gianna Nannini dedicate alla figlia, che – si dice – somigli molto a Gianna da piccola.

“Il più grande amore della mia vita”, dice Nannini. Una gioia arrivata dopo tanto dolore. Qualche anno fa, poi, Gianna Nannini ha deciso di trasferirsi a Londra insieme a Penelope e alla moglie – compagna da più di quarant’anni – Carla Accardi, sposata con rito civile nella capitale inglese: la scelta era derivata dalla necessità di veder tutelati i suoi diritti di mamma, assicurando a Penelope una vita senza preconcetti. Nel 2020, però, sembra che la famiglia sia tornata a vivere in Italia.