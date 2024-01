Ancora non ti sei ripresa dalle feste? Scopri come donare di nuovo luce al tuo viso!

Riprenditi in mano la tua beauty routine! Basta lasciarsi andare come nel periodo delle feste: scopri come donare di nuovo luce e rilassatezza al tuo viso

È iniziato il nuovo anno e con questa anche la lista dei buoni propositi. Ormai metà del primo mese del 2024 è passato, ma c’è chi si sente ancora appesantito dalle feste appena terminate.

È arrivato il momento di un detox totale del proprio corpo e viso. Stai notando che la tua pelle risulta più spenta, grigia e pesante?

Scopri con noi qualche trucchetto per riprendere in mano la tua bellezza. Semplici consigli comodi e funzionali

Pelle del viso spenta e pesante? Scopri come riprendersi dalle feste!

Dolci, vino, cibo e ancora dolci: questo è quello che ha accompagnato le nostre feste. In questi giorni felici solitamente stiamo poco attenti a quello che ingeriamo e adesso si vedono i risultati.

Se senti che la pelle del tuo viso ha perso lucentezza, elasticità e polposità, scopri con noi dei consigli beauty che fanno al caso tuo.

Riparti dal tuo viso!

1) Pulizie profonde

Partiamo dal ritmo sonno-veglia. Questo va ristabilito, in primis. Durante la notte, la pelle si ripara ed è per questo che è importante riposare per 7/8 ore al giorno.

Se vuoi eliminare il grigio e l’effetto spento del tuo viso, bevi molta acqua. Questa ti aiuterà ad eliminare tutte le scorie accumulate dalle feste.

Molto importante è fare una pulizia profonda del proprio viso per ripartire al meglio. Ti consigliamo di esfoliare la tua pelle con prodotti a base di acido salicilico e glicolico. Questi eliminano le cellule morte più esterne e facilitano la penetrazione degli attivi all’interno dei pori.

Esegui questo trattamento una o due volte a settimana e utilizza, se vuoi, anche delle maschere specifiche per la tua pelle!

2) Vitamina C

Per ridare luce al tuo viso il prima possibile, mangia bene. La verdura e la frutta di stagione è ricca di Vitamina C e antiossidanti.

Questi nutrienti sono fondamentali, perché funzionano da anti infiammatori naturali e contrastano l’inflammaging.

Quest’ultimo è un disturbo che si diffonde fino agli strati più profondi dell’epidermide e altera il DNA, portando a danni come fragilità capillare, rossori e macchie.

3) Combatti la pelle grassa

Con questo freddo, la pelle tende a seccarsi, ma dopo tutto quello che ci siamo mangiati in queste ultime settimane, più che secca risulta grassa, lucida e presenta qualche brufoletto. (Non schiacciarlo, e non fare nemmeno questi altri 6 soliti sbagli)

Utilizza delle creme notti seboregolatrici e prodotti da applicare sulle zone interessate. Meglio se a base di esfolianti delicati, perché lavorano in poco tempo e non lasciano macchie.

4) Elimina borse e occhiaie

Questi dettagli sono quelli che risultano più evidenti sul nostro viso. Per eliminare borse e occhiaie dovrai drenare questa zona con dei prodotti specifici che vadano a stimolare la microcircolazione sanguigna eliminando così la colorazione violacea.

Perfetti per te i patch in idrogel, ma anche quelli utilizzati da Ida Platano non sono affatto male. In questo modo otterrai un effetto decongestionante, lenitivo e antiossidante.