Pelle compatta e dall’aspetto giovane: l’acido ialuronico è il tuo alleato beauty

Nel mare magnum dei prodotti beauty, un posto d’onore da sempre è riservato proprio all’acido ialuronico, meglio conosciuto come elisir di lunga giovinezza grazie ai suoi effetti incredibili sulla pelle già in pochissimo tempo. D’altronde, non è un mistero che è proprio l’assenza di acido ialuronico (che ricordiamo essere una delle componenti fondamentali dei tessuti connettivi dell’uomo) a determinare l’insorgere delle rughe e degli inestetismi della pelle a lungo andare.

Ecco perché tutte, perfino le vip più blasonate, introducono nella loro skincare routine proprio l’acido ialuronico, diventato ormai al giorno d’oggi un vero e proprio must have a tutti gli effetti. Non solo, infatti, rallenta l’invecchiamento cutaneo (aspetto questo fondamentale in una società votata prettamente alla propria immagine sia fisica che social), ma è indubbio che migliori di molto la pelle, rendendo l’incarnato più uniforme, omogeneo, elastico, rimpolpato e anche privo di rossori.

In questo articolo trovate tutto ciò che c’è da sapere su tale elisir della giovinezza. Scegliere però il prodotto migliore non è mai semplice, ecco perché oggi vorremo consigliarti il Siero Viso Florence all’Acido Ialuronico, una vera coccola per il tuo viso.

Toglietemi tutto ma non l’acido ialuronico: alla scoperta di un prodotto rivoluzionario

Per quanto l’industria beauty offra al giorno d’oggi centinaia se non addirittura migliaia di prodotti diversi tra loro e adatti a tutte le tasche, non è detto che tutti garantiscano quanto promettano. Anche perché spesso e volentieri di sano certi prodotti non hanno niente. Poco rispettosi dell’ambiente, capita abbastanza frequentemente che vengano realizzati con sostanze chimiche che fanno solo male alla pelle.

Ma non il Siero Viso Florence all’Acido Ialuronico. Lo sapevi, infatti, che è 100% bio ed è anche vegano? Privo di parabeni, siliconi, filler, petrolati e fragranze artificiali, che possono causare allergie, dermatiti o irritazioni della pelle anche gravi se l’esposizione a queste sostanze è prolungata, il siero è anche cruelty free, aspetto questo che nel 2024 non si può di certo sottovalutare. Ma non finisce qui.

Dermatologicamente testato dal Dip. di Dermatologia dell’Università di Ferrara, stiamo parlando di un prodotto per il viso delicato e che contiene la più alta concentrazione autorizzata di acido ialuronico puro 100%. Per non parlare poi della presenza della Vitamina C che, oltre a donare una delicata fragranza agli agrumi al siero, grazie agli antiossidanti contenuti protegge dai radicali liberi, combatte le macchie dell’età o ancora post acne e attenua sin da subito le tanto odiate zampe di gallina. Sai però come applicarlo?

Per prima cosa lava il viso con acqua fredda, o appena tiepida, usando il tuo detergente preferito, poi asciugalo tamponando delicatamente e solo adesso puoi passare al siero che, ricorda, va messo sempre prima della crema viso e una volta sola al giorno. Attenzione però, è importante che la tua pelle prenda confidenza col siero, inizia quindi applicando solo 1-2 gocce per i primi due giorni. Nei giorni successivi, invece, puoi anche utilizzarne 3-4 gocce, meglio se al mattino. Adatto per tutti i tipi di pelle, la tua skincare routine non sarà più la stessa.

Pourfemme.it esiste grazie a voi. Acquistando dai link in articolo, potremmo ricavare una commissione di affiliazione.