Skincare perfetta per una pelle pulita e senza imperfezioni: i 5 segreti di Clio Make Up

La skincare è fondamentale ma bisogna seguire i passaggi corretti per avere una pelle bella, purificata e molto idratata.

Spesso si commettono errori che non fanno che peggiorare le imperfezioni e rendere la stessa spenta, opaca o comunque molto sensibile. Per questo Clio Make Up ha svelato cinque prodotti di cui non può fare a meno durante la sua routine e che sono un valido alleato di bellezza.

Non bisogna spendere un capitale, infatti presenta delle idee e dei cosmetici in generale che si possono acquistare anche di altre marche. La cosa importante però è seguire gli abbinamenti e soprattutto avere continuità nel tempo per riuscire ad ottenere un beneficio.

Clio Make Up: i 5 segreti della skincare

Un passaggio fondamentale, oltre ad eseguire la pulizia quotidiana due volte al giorno con rimozione del make up e lavaggio del viso, è andare a eliminare smog e altri elementi che si depositano sul derma. Nella parte esterna infatti è facile notare come, anche dopo aver lavato la stessa, vi siano cellule morte e un alone come una patina, data dagli elementi esterni. Per tutto questo è importante fare un leggero scrub, anche una volta a settimana, per facilitare che la pelle sia pulita e quindi anche pronta ad assorbire tutto ciò che successivamente viene impiegato come le creme idratanti.

Un’altra aggiunta importante alla beauty routine è la maschera per il viso, senza esagerare ma anche un paio di volte a settimana, tenendo conto delle condizioni della propria pelle. Questo è un valido aiuto perché può migliorare la texture. Per chi non ha problemi particolari, secondo Clio, la scelta migliore è quella dell’idratazione perché ovviamente serve a tutti, per gli altri invece può essere utile valutare un prodotto specifico. L’attenzione va posta comunque sempre alle zone “grasse” del viso quindi non occorre metterla al contorno occhi ma su fronte, naso, mento.

Anche il siero non può mancare, va usato prima della crema e va steso anche sul collo e sulle mani. La regina del make up specifica che quando viene acquistato un prodotto pensando di poter andare ad eliminare “10 anni” si commette un errore perché è chiaro che questo è impossibile. Quello che si può fare invece è utilizzare qualcosa che renda la pelle migliore in quel momento della propria vita ma non in assoluto.

I patch viso sono un valido aiuto soprattutto per il contorno occhi e per le altre zone delicate. Un piccolo trucco è quello di andare ad usarli prima sotto gli occhi e poi spostarli dopo 10 minuti per non perdere il beneficio e quindi risparmiare anche.

Infine, Clio raccomanda di fare una buona pulizia. Questa dovrebbe essere doppia, un prodotto per rimuovere il make up e un altro per lavare. Si può pensare ad esempio ad acqua micellare e poi latte detergente per avere un abbinamento che vada a purificare ma anche idratare.