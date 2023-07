Patate, meglio mangiarle con la buccia: i benefici e le proprietà di questo ed altri alimenti

Le patate sono un alimento che è un vero toccasana, con molti benefici e proprietà incredibili per il corpo: mangiarle con la buccia è molto meglio.

Ampiamente utilizzate nella cucina mediterranea e anche molto apprezzate a livello gastronomico, sono una pietanza che piace a tutti, a qualunque età.

L’unico errore che si commette è mangiarle sempre sbucciate. Negli ultimi anni la tendenza a lasciare la buccia è sicuramente cambiata, ma c’è molta strada da fare, perché solo così si può godere del suo principio benefico.

Patate: perché vanno mangiate con la buccia

Ci sono molti alimenti veramente gustosi che fanno anche tanto bene alla salute e tra questi forse le patate sono in cima alla lista. Tendenzialmente si consumano prive di buccia per paura di pesticidi e batteri, ma in realtà non andrebbe assolutamente eliminata. Se si teme per le sue impurità, basta lavarle prima della cottura con acqua e bicarbonato.

La buccia delle patate infatti contiene fibre, potassio e nutrienti fondamentali. Quando però ci sono i germogli sulla parte esterna, la patata non può essere mangiata con la buccia che va rimossa prima della cottura, questo perché potrebbe essere presente la solanina, sostanza tossica assolutamente pericolosa per l’uomo.

Il consumo con la buccia garantisce la regolarità intestinale e quindi aiuta la salute del corpo, dona molti nutrienti in quanto il vero potere di molti alimenti si trova proprio nella buccia. Qui c’è una concentrazione più elevata, rispetto alla parte interna, degli elementi benefici.

La buccia apporta vitamine, sali minerali e antiossidanti che servono a rendere la pelle più giovane. Mangiare le patate con la buccia vuol dire anche avere a lungo un senso di sazietà, questo permette di regolare il peso corporeo e la fame durante la giornata, inoltre è anche un modo per sostenere l’ambiente evitando lo spreco alimentare.

La cosa importante è prestare attenzione e prediligere prodotti di origine biologica, così da essere meno esposti a pesticidi e altre sostanze, lavarle accuratamente prima dell’uso, pulire le superfici dove si vanno a tagliare e ovviamente scegliere sempre prodotti freschi e di buona qualità, senza macchie o segni. In questo caso infatti sarà sempre necessario rimuovere la buccia.

Questo si può fare anche con tanti altri prodotti in modo da garantire all’organismo un pieno di vitamine, ma non tutti gli alimenti sono consigliabili da mangiare con la buccia. È sempre bene avere la certezza prima di procedere al consumo.