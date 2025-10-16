Patate bollite, mani in pasta e fritto perfetto | con queste a tavola, addio dieta

Crocchette di patate: metti a bollire le patate, preparati ad impastare e a realizzare un fritto perfetto! Per oggi addio dieta ma con gusto!

Di ricette sfiziose e piacevoli come questa ce ne sono poche e la cosa bella è che chiunque può farle perfette, anche chi ai fornelli non è il massimo. Di cosa parlo? Beh, delle mitiche crocchette di patate: piccoli e croccanti bocconcini super dorati fuori, che racchiudono un’anima morbidissima che si scioglie in bocca. Quelle ghiottonerie che piacciono sempre a tutti e che risolvono sempre antipasti, cene tra amici e perfino aperitivi, in modo perfetto.

Il profumo che si sprigiona appena toccano l’olio caldo è una di quelle cose che mettono il buonumore, anche dopo una giornata storta. Le mordi e senti quella crosticina croccante che si rompe piano piano, poi dentro ti arriva la parte morbida, calda e saporita. Una meraviglia insomma, che riesce a mettere tutti d’accordo, perfino i palati difficili. Le crocchette di patate poi, si preparano con pochi ingredienti e in pochissime mosse. Tutto ciò che serve, sono solo patate, uova, parmigiano e pangrattato! Tutto qui, eppure chissà perché piacciono più di un piatto sofisticato. Le puoi servire con una bella insalata o come sfizio stuzzicante, la cosa certa è spariscono sempre per prime.

Crocchette di patate: croccanti fuori e morbide dentro che piace sempre a tutti!

Insomma, dirai pure addio alla dieta perché queste crocchette di patate leggere non sono, ma almeno ne vale la pena e di tanto in tanto uno strappo alla regola diciamocelo pure, ci vuole. Quindi, direi di non perdere tempo e se hai già qualche patata in dispensa, vale la pena provarle. Allaccia il grembiule quindi, metti l’acqua a bollire e preparati a impastare con le mani: oggi in cucina si frigge e si sorride. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti



Ingredienti per le Crocchette di patate

Per circa 20 crocchette

500 g di patate rosse

70 g di parmigiano grattugiato

1 tuorlo grande

Sale q.b.

Pepe q.b.

Per la panatura

1-2 uova

Pangrattato q.b.

Olio di semi q.b. per friggere

Come si preparano le Crocchette di patate