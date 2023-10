Pasta, riso e pane possono aiutare a perdere peso se mangiati così: i dietologi ribaltano i luoghi comuni

Pane, riso e pasta potrebbero rappresentare gli alimenti alleati per la perdita di peso: mai più senza ma solo con queste regole.

Se fino a oggi hai rinunciato a un buon piatto di spaghetti o un risotto, oppure al pane appena sfornato per evitare di ingrassare, non è più necessario farlo. L’idea che questi alimenti fossero dannosi per mantenere il peso forma nasce dalla pubblicazione della Diet Revolution negli anni ’70 da parte del Dottor Atkins. Ma un’attuale ricerca, effettuata da nutrizionisti e pubblicata nel 2023 sul magazine scientifico International Journal of Obesity, rivela nuove verità.

La realtà è che i cosiddetti carboidrati “cattivi” possono invece rivelarsi utili a raggiungere una significativa perdita di peso, ma solo se introdotti secondo specifiche regole. Alcune tipologie di carboidrati, infatti, offrono diversi benefici dovuti anche alla presenza di fibre e vitamine del gruppo B, come riportato sulla rivista scientifica Current Medical Science.

I carboidrati fanno dimagrire, studio rivoluzionario cambia le carte in tavola

Se ami avere ogni giorno pasta, pane e riso in tavola ma devi perdere peso, non disperare: da oggi puoi mantenere le tue abitudini. Per perdere peso, però, devi attenerti ad alcune specifiche regole. Ecco quali sono e come i “carboidrati cattivi“ possono diventare preziosi alleati per la tua salute.

Iniziamo subito dal pane, un alimento molto amato dagli italiani che non deve mai mancare su ogni tavola. Seconda la ricerca, per essere mangiato con serenità anche da chi vuole perdere peso, è necessario che sia preparato con cereali integrali. Questo perché contiene molte fibre, diverse vitamine del gruppo B e aiuta a perdere i chili di troppo mantenendo attive le funzioni intestinali.

Dopo il pane, come rinunciare a un primo piatto tradizionale come la pasta? Inserita normalmente nella tanto apprezzata dieta mediterranea, la pasta non deve essere demonizzata ma assunta in modo corretto. Prima di tutto è importante non fare porzioni eccessive in quanto sono propri gli eccessi a far aumentare il peso per un surplus di calorie. Inoltre, per dimagrire e continuare ad assaporare con gusto un buon piatto di spaghetti, è scegliere prodotti di qualità preferibilmente di tipo integrale. Da studi pubblicati su Frontiers nella sezione Nutrition, si specifica come chi assume pasta abbia un maggior apporto di fibre, ferro, acido folico, vitamina E in confronto a chi non la mangia.

Anche il riso può essere integrato nella dieta con notevoli vantaggi per la salute e la forma fisica ma solo se si tratta di riso integrale. Infatti, il riso bianco raffinato, non aiuta a perdere peso e non è consigliato. Mentre le tipologie integrali sono ottime sia sul lato nutrizionale che delle calorie assunte in quanto contengono nutrienti e fibre utili per un maggiore e rapido senso di sazietà. Tali dati sono stati pubblicati sul magazine scientifico Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, dai ricercatori che si sono occupati dello studio sull’argomento.