Pasta fillo e crema | la dolce novità dell’ultimo minuto

Sai quei dolci che ti salvano la serata quando hai voglia di qualcosa di speciale ma il tempo è poco? Ecco, la torta di pasta fillo alla crema è proprio quello che fa per te! Una sorpresa croccantissima fuori, morbida e cremosa dentro, che sembra uscita da una pasticceria ma in realtà è pronta in un attimo a casa tua, fidati, farà innamorare chiunque l’assaggi.

La bellezza di questa ricetta sta tutta nella semplicità! Parliamo infatti di fogli sottilissimi di pasta fillo che diventano dorati e scrocchianti, separati da strati di crema pasticcera profumata di vaniglia. Insomma, pochi ingredienti, un forno caldo e via, credimi, già il profumo che senti in cucina fa venire voglia di affondarci subito i denti, ti garantisco che una volta provata non torni più indietro!

E allora basta pensarci, prendi la pasta fillo dal frigo, scalda il latte, tira fuori le uova e in un attimo sei già pronta per gustare una specialità. Allaccia il grembiule quindi, accendi il forno e prepariamola insieme questa speciale Torta di pasta fillo alla crema!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti in forno preriscaldato statico a 180 gradi

Ingredienti per la Torta di pasta fillo

Stampo da 26 cm

18 fogli di pasta fillo

Burro fuso o olio di semi q.b. per spennellare

Zucchero a velo q.b. per decorare

Per la crema pasticcera

6 tuorli

150 g di zucchero

750 ml di latte

1 bacca di vaniglia

45 g di farina 00

Come si prepara la Torta di pasta fillo