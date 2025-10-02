Pasta fillo e crema | la dolce novità dell’ultimo minuto

di

Torta di pasta fillo alla crema: croccante fuori e morbida dentro, un dolce facile e veloce che sembra da pasticceria. Provala in meno di 20 minuti!

Torta di pasta fillo alla crema pourfemme.it

Torta di pasta fillo alla crema: la dolce novità dell’ultimo minuto; meno di 20 minuti per questo capolavoro, provala subito!

Sai quei dolci che ti salvano la serata quando hai voglia di qualcosa di speciale ma il tempo è poco? Ecco, la torta di pasta fillo alla crema è proprio quello che fa per te! Una sorpresa croccantissima fuori, morbida e cremosa dentro, che sembra uscita da una pasticceria ma in realtà è pronta in un attimo a casa tua, fidati, farà innamorare chiunque l’assaggi.

La bellezza di questa ricetta sta tutta nella semplicità! Parliamo infatti di fogli sottilissimi di pasta fillo che diventano dorati e scrocchianti, separati da strati di crema pasticcera profumata di vaniglia. Insomma, pochi ingredienti, un forno caldo e via, credimi, già il profumo che senti in cucina fa venire voglia di affondarci subito i denti, ti garantisco che una volta provata non torni più indietro!

Torta di pasta fillo alla crema: un dessert velocissimo a cui non si resiste!

E allora basta pensarci, prendi la pasta fillo dal frigo, scalda il latte, tira fuori le uova e in un attimo sei già pronta per gustare una specialità. Allaccia il grembiule quindi, accendi il forno e prepariamola insieme questa speciale Torta di pasta fillo alla crema!

Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 20 minuti in forno preriscaldato statico a 180 gradi

Ingredienti per la Torta di pasta fillo

Stampo da 26 cm

  • 18 fogli di pasta fillo
  • Burro fuso o olio di semi q.b. per spennellare
  • Zucchero a velo q.b. per decorare

Per la crema pasticcera

  • 6 tuorli
  • 150 g di zucchero
  • 750 ml di latte
  • 1 bacca di vaniglia
  • 45 g di farina 00

Come si prepara la Torta di pasta fillo

  1. Inizia subito col preparare la crema pasticcera, quindi scalda il latte in un pentolino con la bacca di vaniglia incisa. Intanto monta i tuorli con lo zucchero finché diventano chiari, poi aggiungi la farina setacciata. Versa il latte caldo a filo, mescolando bene e rimetti tutto sul fuoco, lasciando cuocere finché la crema non si addensa. Spegni poi e versa la crema in un recipiente di vetro, lasciandola raffreddare coperta con pellicola a contatto.
  2. Prendi lo stampo da 26 cm e rivestilo con un foglio di pasta fillo, spennellandolo con burro fuso o olio. Continua così, foglio dopo foglio, sovrapponendoli leggermente e creando una base un po’ irregolare.
  3. Una volta che hai preparato il guscio, versa la crema pasticcera al centro e livella con una spatola. Con gli ultimi fogli di pasta fillo, sistema sopra la crema degli strati morbidi e arricciati, sempre spennellando con burro o olio.
  4. Inforna a 180 gradi statico per circa 20 minuti, finché la pasta fillo diventa dorata e croccante e una volta tiepida, spolvera con zucchero a velo. Taglia la prima fetta e senti come scricchiola, fidati sarà amore al primo assaggio. Questa torta di pasta fillo alla crema, è una dolce novità che si prepara in un lampo perfetta se hai ospiti improvvisi, e se ami i dolci veloci e sorprendenti, prova anche questa torta di mele, soffice e piena di frutta, un’altra meraviglia pronta in un attimo!
