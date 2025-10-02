Pasta fillo e crema | la dolce novità dell’ultimo minuto

Torta di pasta fillo alla crema: la dolce novità dell’ultimo minuto; meno di 20 minuti per questo capolavoro, provala subito!
Sai quei dolci che ti salvano la serata quando hai voglia di qualcosa di speciale ma il tempo è poco? Ecco, la torta di pasta fillo alla crema è proprio quello che fa per te! Una sorpresa croccantissima fuori, morbida e cremosa dentro, che sembra uscita da una pasticceria ma in realtà è pronta in un attimo a casa tua, fidati, farà innamorare chiunque l’assaggi.
La bellezza di questa ricetta sta tutta nella semplicità! Parliamo infatti di fogli sottilissimi di pasta fillo che diventano dorati e scrocchianti, separati da strati di crema pasticcera profumata di vaniglia. Insomma, pochi ingredienti, un forno caldo e via, credimi, già il profumo che senti in cucina fa venire voglia di affondarci subito i denti, ti garantisco che una volta provata non torni più indietro!
Torta di pasta fillo alla crema: un dessert velocissimo a cui non si resiste!
E allora basta pensarci, prendi la pasta fillo dal frigo, scalda il latte, tira fuori le uova e in un attimo sei già pronta per gustare una specialità. Allaccia il grembiule quindi, accendi il forno e prepariamola insieme questa speciale Torta di pasta fillo alla crema!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 20 minuti in forno preriscaldato statico a 180 gradi
Ingredienti per la Torta di pasta fillo
Stampo da 26 cm
- 18 fogli di pasta fillo
- Burro fuso o olio di semi q.b. per spennellare
- Zucchero a velo q.b. per decorare
Per la crema pasticcera
- 6 tuorli
- 150 g di zucchero
- 750 ml di latte
- 1 bacca di vaniglia
- 45 g di farina 00
Come si prepara la Torta di pasta fillo
- Inizia subito col preparare la crema pasticcera, quindi scalda il latte in un pentolino con la bacca di vaniglia incisa. Intanto monta i tuorli con lo zucchero finché diventano chiari, poi aggiungi la farina setacciata. Versa il latte caldo a filo, mescolando bene e rimetti tutto sul fuoco, lasciando cuocere finché la crema non si addensa. Spegni poi e versa la crema in un recipiente di vetro, lasciandola raffreddare coperta con pellicola a contatto.
- Prendi lo stampo da 26 cm e rivestilo con un foglio di pasta fillo, spennellandolo con burro fuso o olio. Continua così, foglio dopo foglio, sovrapponendoli leggermente e creando una base un po’ irregolare.
- Una volta che hai preparato il guscio, versa la crema pasticcera al centro e livella con una spatola. Con gli ultimi fogli di pasta fillo, sistema sopra la crema degli strati morbidi e arricciati, sempre spennellando con burro o olio.
- Inforna a 180 gradi statico per circa 20 minuti, finché la pasta fillo diventa dorata e croccante e una volta tiepida, spolvera con zucchero a velo. Taglia la prima fetta e senti come scricchiola, fidati sarà amore al primo assaggio. Questa torta di pasta fillo alla crema, è una dolce novità che si prepara in un lampo perfetta se hai ospiti improvvisi, e se ami i dolci veloci e sorprendenti, prova anche questa torta di mele, soffice e piena di frutta, un’altra meraviglia pronta in un attimo!