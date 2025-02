La pasta fa ingrassare? La verità che nessuno ti ha mai detto

Hai intenzione di perdere peso e di rivedere il tuo piano alimentare, il primo step da fare è sicuramente quello di sentire un medico dietologo, così da essere guidato nella scelta degli alimenti e delle dosi in base agli obiettivi che desideri raggiungere.

Probabilmente ti hanno sempre detto che la pasta fa ingrassare, ma qual è la verità che si nasconde dietro questa credenza? Ecco cosa dicono gli esperti a riguardo!

La pasta fa ingrassare: tutto quello che devi sapere se hai intenzione di perdere peso

Spesso la pasta e tutti i cereali, quindi le fonti di carboidrati, vengono escluse dalla dieta perché ritenuti “pericolosi”.

Purtroppo sono ancora tante le persone che erroneamente ritengono di dover eliminare i carboidrati, tra cui la pasta, dal proprio piano alimentare per poter perdere peso.

Ridurre il consumo di cereali, in realtà, non è benefico per l’organismo, anzi. A lungo andare si potrebbe andare incontro a problematiche non di poco conto. Nella dieta mediterranea un piatto di pasta è sempre presente.

Può essere condita in mille modi differenti e proposta in tantissime occasioni. Bisogna, quindi, eliminarla dalla dieta se l’obiettivo è la perdita di peso?

Per poter fare il pieno di nutrienti i cereali non dovrebbero mai mancare. Un piatto sano ed equilibrato deve essere composto anche da carboidrati, importantissimi per fare il pieno di energia. Sicuramente bisogna capire in che modo consumare la pasta.

Chi desidera seguire un piano alimentare sano ed equilibrato, indipendentemente dal peso, è importante che sappia che la pasta va scelta di qualità e soprattutto di diverse tipologie. Oltre alla classica pasta, è possibile ricorrere a tantissimi altri cereali e consumare, quindi, pasta di farro, di kamut, integrale e così via. Questo ti permette di variare e di avere in tavola sempre piatti sfiziosi.

La differenza, quindi, la fa il condimento. Se vuoi perdere peso è importante sapere come condire un piatto di pasta e quali ingredienti prediligere. Evita assolutamente il fai da te, dovrà essere un professionista del settore a indicarti il piano alimentare da seguire per la perdita di peso.

Quindi la pasta non fa ingrassare, ma è fondamentale non superare le dosi previste per raggiungere il fabbisogno giornaliero, specialmente se lo scopo è la perdita di peso. Ricorda di variare con le fonte di carboidrati e scegliere anche alimenti come riso, quinoa, cous cous, etc…

La dieta dimagrante non sarà mai noiosa e sarà sempre varia e sfiziosa!