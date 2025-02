Questa parmigiana di patate è filante e saporitissima, hanno fatto tutti il bis

Come preparare la ricetta della parmigiana di patate? Scopri come portare in tavola un piatto sfiziosissimo!

Le patate possono diventare l’ingrediente principale di una parmigiana facile e veloce da servire in tavola come secondo piatto o come piatto unico. Sfiziosa e filante, la parmigiana di patate è una delle ricette più apprezzate in assoluto anche dai piccoli di casa.

Come preparare una parmigiana di patate

Oltre alla classica parmigiana di melanzane, negli ultimi anni sono stati ideati innumerevoli varianti da servire anche in occasioni speciali.

Ideale da gustare sia calda che tiepida, la preparazione della parmigiana di patate è estremamente semplice. Se sei alle prime armi in cucina, non temere: segui la nostra ricetta e vedrai che piatto strepitoso uscirà fuori!

Puoi arricchire la parmigiana con tanti altri ingredienti, ad esempio puoi aggiungere l’affettato, come il prosciutto cotto, oppure renderla ancora più sfiziosa con l’aggiunta di sugo di pomodoro.

Ecco la ricetta della parmigiana di patate al forno facile e golosissima!

Ingredienti

5 patate

200 gr di scamorza

500 ml di besciamella

100 gr di parmigiano grattugiato

2 cucchiai abbondanti di olio extra vergine di oliva

sale

pepe

Procedimento