Il Paradiso delle Signore, spoiler gran finale: Umberto confessa tutto, Adelaide sconvolta

Mancano poche ora la gran finale di un’altra stagione di enorme successo de Il Paradiso delle Signore. La soap opera ambientata nella Milano degli anni Sessanta si conferma una garanzia di successo per la rete ammiraglia della Rai. Il capitolo numero 8 della serie, nonostante la pesante assenza di Vittorio Conti, ha tenuto incollati milioni e milioni di telespettatori, che ora si preparano ad una conclusione con il botto.

La buona notizia è che il Paradiso va in vacanza ma solo in tv: gli attori, infatti, a breve saranno già nuovamente sul set, pronti per le riprese della stagione numero 10, in arrivo a settembre al consueto orario delle 16. Attori tra i quali compaiono Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, che torneranno nei panni di Adelaide di Sant’Erasmo e di Umberto Guarnieri. A questo proposito, nel corso dell’ultimo episodio della stagione, ci sarà un clamoroso colpo di scena tra i due protagonisti.

Il Paradiso delle Signore, spoiler ultima puntata: Adelaide in lacrime dopo le parole di Umberto

Nelle puntate conclusive de Il Paradiso delle Signore, Adelaide ha confessato una verità sconvolgente al suo ex Umberto. Lo ha fatto quando non sapeva se sarebbe sopravvissuta, poco prima di sottoporsi a un delicatissimo intervento al cuore. Odile è la figlia del commendatore e, da quel momento, Umberto non fa altro che pensare a questa rivelazione. Nell’ultima puntata della serie, però, un’altra rivelazione sconvolgerà i piani dei protagonisti.

Gli spoiler rivelano che, stavolta, sarà Umberto a lasciarsi andare ad una confessione inaspettata e le sue parole lasceranno senza parole la contessa. Al momento non si conosce il contenuto della confessione, ma Adelaide non riuscirà a trattenere le lacrime davanti al discorso del suo ex compagno. Che possa riguardare il tradimento di Marcello Barbieri ai suoi danni?

Ricordiamo che, durante l’assenza di Adelaide da Milano per problemi di salute, Marcello si è avvicinato non poco all’amica Rosa Camilli e tra i due c’è stato un bacio appassionato. Questo, la contessa, per ora non lo sa, ma non si esclude che possa essere proprio Umberto a scoperchiare il vaso di Pandora, complice il sentimento che da sempre lo lega ad Adelaide.

C’è però anche l’ipotesi secondo cui la confessione di Umberto possa riguardare Odile e la scoperta della paternità: il commendatore potrebbe decidere di rompere la promessa fatta alla contessa e rivelare la verità a terze persone, come ad esempio alla figlia Marta. Quel che è certo è che sarà un finale di stagione incandescente, ricco di emozioni contrastanti per il pubblico.