Paradiso delle Signore 10, un attore famosissimo si unisce al cast della nuova stagione

Gli appassionati di soap si stanno “consolando” con Ritorno a Las Sabinas, la serie spagnola lanciata su da Rai1 in sostituzione de Il Paradiso delle Signore. Le porte del grande magazzino più famoso della tv, però, si sono già riaperte perché proprio in questi giorni sono partite le riprese della stagione numero 10, che sarà trasmesso al consueto orario delle 16 a partire da settembre.

La trama dei nuovi episodi è ancora top secret ma sono già trapelate le prime indiscrezioni, soprattutto per quanto riguarda eventuali conferme e addii nel cast. I fan dell’iconica Adelaide di Sant’Erasmo possono stare sereni: la contessa sarà centrare anche nel prossimo capitolo della serie. Dove il pubblico potrebbe trovare in scena anche un amatissimo volto di Don Matteo.

Paradiso delle Signore 10, al via le riprese della nuova stagione: c’è anche l’amato attore di Don Matteo

Tutto pronto per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap ambientata della Milano degli anni Sessanta, capace di tenere incollati alla tv milioni di telespettatori. Tante le novità in arrivo nel decimo capitolo, durante il quale (come accade sempre), diverse new entry si uniranno ai cosiddetti veterani. Stando alle prime news, nel cast dell’amata serie arriverà anche un attore molto noto.

Si tratta di Simone Montedoro, volto amatissimo del teatro e della tv: il pubblico di Rai1 lo ha amato nei panni del Capitano Tommasi in Don Matteo. Al momento non si conoscono i dettagli circa il suo personaggio, ma a quanto pare ricoprirà un ruolo centrale ed importante all’interno della trama. Sarà un alleato del Paradiso o un nuovo nemico col quale Marcello e Roberto dovranno fare i conti?

I due nuovi direttori dell’atelier (dopo l’addio di Vittorio Conti) torneranno regolarmente nella serie, così come Umberto Guarnieri ed Enrico Proietti. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe iniziare una nuova vita ed esercitare finalmente la sua professione di medico, dopo essersi liberato dei malviventi che gli davano la caccia, grazie all’aiuto di Mimmo Burgio. Chi, invece, non ci sarà?

Al momento nessuna conferma, ma è probabile che il pubblico non ritroverà in scena Giulia Furlan (rivale ed ex fiamma di Botteri) e, a sorpresa, Rosa Camilli. Il triangolo formato dalla giornalista, Marcello ed Adelaide potrebbe essersi già concluso nel finale della stagione 8, poiché, almeno per le prime settimane di riprese, non sarebbe prevista la presenza della venere sul set della soap.