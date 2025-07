Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni prima puntata: Salvo furioso, arriva Fulvio (con un segreto)

Manca ancora un po’ di tempo all’inizio di un nuovo capitolo, ma gli appassionati de Il Paradiso delle Signore sono già in trepidante attesa. Gli episodi inediti arriveranno su Rai1 a settembre, ma gli attori sono già sul set da metà maggio, pronti a scrivere nuove pagine di una storia che ha fatto innamorare milioni di telespettatori. E, stando alle prime news, la stagione 10 si aprirà col botto.

Accanto ai protagonisti veterani, tra cui spiccano Adelaide, Umberto e Marcello, il pubblico troverà anche diverse new entry, che entreranno in scena a gamba tesa, pronte a creare scompiglio nella trama della soap. Sarà un inizio scoppiettante, poiché la trama della prima puntata della serie promette già scintille: una discussione per Salvo Amato e uno dei nuovi ingressi farà già i conti con un segreto.

Il Paradiso delle Signore 10, le anticipazioni della prima puntata: la new entry Fulvio Rinaldi nasconde qualcosa

Un appuntamento fisso a da quasi 10 anni, quello con Il Paradiso delle Signore, per tantissimi telespettatori. Che non vedono l’ora di seguire le nuove avventure ambientate nel grande magazzino di moda milanese. Come ogni anno, al termine del consueto stop estivo, la soap tornerà regolarmente in onda su Rai1, al partire dalle ore 16. Cosa dovrà aspettarsi il pubblico dalla nuova stagione?

Come riportato da Fanpage.it. le sorprese non mancheranno sin dalla prima puntata, fissata per l’8 settembre 2025. Dopo la dichiarazione d’amore a cui abbiamo assistito nel finale della stagione 9, Umberto non mollerà la presa, ma Adelaide si mostrerà sempre più innamorata di Marcello, col quale sarà di ritorno da una vacanza. Al Paradiso si lavora per una nuova collezione, ispirata al mondo del cinema, e Roberto darà a Delia il compito di occuparsi delle acconciature delle modelle.

Per Salvo ed Elvira (che nel frattempo tornerà a lavoro) ci saranno i preparativi per il battesimo del piccolo Andrea, ma Amato dovrà fare i conti col primo scontro. Nonostante i due abbiano scelto Concetta e Marcello come madrina e padrino del piccolo, i genitori di Elvira, a loro insaputa, hanno individuato il cugino Tarciso come padrino per Andrea. Una situazione che infastidirà non poco Salvo.

Nella prima puntata, inoltre, il pubblico farà la conoscenza di Fulvio Rinaldi (Simone Montedoro), che ricoprirà il ruolo di magazziniere del Paradiso. La figlia Caterina, però, è all’oscuro di tutto poiché l’uomo non ha il coraggio di parlarle del suo nuovo incarico, dopo il fallimento della sua fabbrica di bottoni. Fulvio le farà credere di lavorare come contabile di un’azienda.