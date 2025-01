ll Paradiso delle Signore 9, Adelaide sta morendo: dramma nelle prossime puntate di gennaio

Brutte notizie per Adelaide di Sant’Erasmo nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore in arrivo su Rai: la vita della contessa è in serio pericolo.

L’anno nuovo si è aperto col botto per i protagonisti de Il Paradiso delle Signore. Dopo la consueta pausa natalizia, le porta del grande magazzino più famoso della tv si sono riaperte e i colpi di scena non si contano. Come sempre, le vicende sentimentali dei personaggi si intrecciano con quelle professionali ed è quello che sta accadendo anche a una delle figure cardine della soap di Rai 1, Adelaide di Sant’Erasmo.

La contessa entrerà (nuovamente) in conflitto con Marcello per via della rinnovata vicinanza al suo ex, Umberto Guarnieri. Una mossa che non andrà giù a Barbieri ma ben presto Adelaide avrà problemi ben più gravi da affrontare. Dietro quei ripetuti malori si nasconde una diagnosi terribile, che stravolgerà la vita del personaggio interpretato da Vanessa Gravina.

Il Paradiso delle Signore, spoiler gennaio: Adelaide rischia la vita, la bugia a Marcello

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle Signore è apparsa una contessa più determinata che mai. L’intenzione di Adelaide è quella di mettere fuori dai giochi Tancredi, così da proteggere Odile, finita nel mirino del nipote. Per fare questo, però, la contessa si alleerà con Umberto, così da permettergli di diventare l’azionista di maggioranza della Galleria Moda Milano. Un atteggiamento che farà andare su tutte le furie il suo compagno Marcello.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, però, Adelaide dovrà fare i conti anche con degli improvvisi problemi di salute. Inizialmente, la donna proverà ad ignorare i sintomi, nonostante sarà colpita da diversi malori, ma sarà spinta da Umberto, visibilmente preoccupato, a spingerla a farsi visitare. Quello che scoprirà dopo la visita dallo specialista in cardiologia sarà devastante.

Adelaide verrà a conoscenza di essere affetta da una grave patologia, che dovrà curare al più presto, poiché rischiosa per la vita. Una notizia che sconvolgerà la Sant’Erasmo, anche perché per risolvere i suoi problemi di salute sarà costretta a volare all’estero. Gli spoiler rivelano che grazie all’aiuto di Umberto, Adelaide riuscirà a mettersi in contatto con i migliori medici e a ottenere un posto in una clinica di prestigio, ma Marcello?

Per evitargli una grande sofferenza, la contessa deciderà di tenere Barbieri completamente all’oscuro della vicenda, scegliendo di partire improvvisamente, senza rivelare il motivo alla sua metà. Un gesto che, giustamente, non piacerà a Marcello, che, non conoscendo la verità, non potrà fare altro che allontanarsi ulteriormente dalla sua amata. La crisi si farà sempre più profonda e per Adelaide inizierà un periodo da incubo.