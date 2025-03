Donna tradita dal marito scrive a Papa Francesco, la sua risposta è da leggere

Prima del suo ricovero all’ospedale Gemelli di Roma Papa Francesco ha risposto a una lettera che una fedele gli aveva scritto, lamentandosi del fatto di aver scoperto il tradimento da parte del marito e interrogandosi sulla possibilità di perdonarlo.

Sono ore di preghiera per il popolo di fedeli che sta monitorando oramai da 27 giorni le condizioni di salute di papa Francesco, ricoverato presso l’ospedale Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio. La sala stampa della Santa Sede rilascia aggiornamenti quotidiani sul suo stato, la notte scorsa è passata in modo tranquillo e si attende di volta in volta un nuovo bollettino medico.

Durante la giornata il Papa ha seguito gli esercizi spirituali della Curia in collegamento dall’ospedale Gemelli, ha ripreso la terapia e la fisioterapia. I medici non sono stati però chiari. Sui tempi di un ritorno di Papa Francesco a Santa Marta non c’è alcuna ipotesi precisa da parte dei medici che sono rimasti volutamente imprecisi sui giorni di degenza del Pontefice per via del quadro clinico.

Va anche ricordato che Papa Francesco domani, giovedì 13 marzo, celebra il 12esimo anniversario dell’elezione al soglio pontificio. La notizia che però vi vogliamo riportare si riferisce ad una donna che ha scritto una lettera al Papa chiedendo se è possibile perdonare un marito infedele.

La risposta di Papa Francesco alla donna che ha scoperto di essere stata tradita

Prima di essere ricoverato per la polmonite bilaterale, Papa Francesco, come fa ogni mese, dando spazio ad argomenti di interesse comune, ha risposto alla lettera di una donna tradita, pubblicandola sulle pagine di ‘Piazza San Pietro’, il mensile diretto da padre Enzo Fortunato che esplora temi di fede e si spiritualità ma anche di vita quotidiana.

“Non è facile perdonare, soprattutto quando si è traditi nell’amore, nelle parole, nella fiducia. L’amore nel matrimonio va sempre migliorato, guardando a Gesù, a Maria, all’inno della carità di San Paolo. Se c’è l’amore, l’amore è capace di pazientare, ricucire, riparare”, ha scritto Bergoglio.

Che ha proseguito: “Ogni storia, tuttavia, è sempre speciale, diversa, unica. Il perdono è un atto libero, personale, che trae forza dallo spirito, dalla grazia e dall’amore di Dio”.

Il suggerimento del Pontefice è quindi trovare la strada per la riconciliazione seguendo una via pratica: “In questa ricerca dell’amore vero con pazienza, amabilità, benevolenza, reciprocità, Catia, lei può chiedere a suo marito di fare insieme un cammino di accompagnamento. Ad esempio alcuni incontri con una coppia cristiana impegnata a sostenere le coppie ferite, condividendo le esperienze di vita, le difficoltà, il perdono, la riconciliazione”.

A conclusione anche la nota del direttore editoriale di Piazza San Pietro, padre Enzo Fortunato: “La riconciliazione e il perdono sono comportamenti, esempi che possono qualificare la vita delle nazioni e delle persone. Per il cristiano sono la via maestra. Non è semplice, questo non ce lo siamo mai nascosto, ma rendono la vita profumata di Dio”. D’altronde anche una ricerca sostiene che si può perdonare un tradimento.