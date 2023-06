Paola Barale: “È un vibratore liquido”. La showgirl sorprende l’intero studio

Paola Barale ha stupito tutti. Ospite in una nota emittente radiofonica, la showgirl si è presentata con il suo “vibratore liquido”.

La Barale è tornata a far parlare di sé nell’ultimo periodo e il motivo non è solo la sua ricca carriera. La nota showgirl è finita al centro dell’attenzione per ciò che è successo di recente quando, ospite per un’intervista radiofonica, ha sorpreso tutti con un oggetto piuttosto curioso. Avete visto di che cosa si tratta?

Quello di Paola Barale è senza ombra di dubbio uno dei volti più celebri in assoluto. Nel corso degli anni la showgirl ne ha fatta di strada, arrivando a collezionare un numero incredibile di successi. Lo sanno bene i tantissimi fan che non mancano mai di seguirla e che non si perdono nessuna novità che la riguarda.

Anzi, sono stati proprio loro a rimanere di stucco di fronte a ciò che è successo di recente. La Barale è stata ospite a Radio Deejay, per passare un pomeriggio a chiacchierare con la simpaticissima artista. Tra una battuta e l’altra, però, ha stupito tutti quando ad un certo punto ha tirato fuori un accessorio a dir poco curioso.

Paola Barale presenta il “vibratore liquido”: cos’è e come funziona

A documentare la scena è un video su Tik Tok che, in men che non si dica, è diventato virale sul web. Qui si vede l Barale ospite negli studi della nota emittente radiofonica. Dopo aver ripercorso le tappe salienti della sua incredibile carriera, si è lasciata andare ad un siparietto che ha lasciato tutti sbigottiti.

La simpatica Paola ha tirato fuori un oggetto piccolo che ha subito acceso la curiosità dei presenti, e non solo. “È un vibratore liquido”: questa è la definizione fornita dalla stessa Barale. La showgirl ha subito spiegato a cosa serve e come si usa, ma non è finita qui!

Ha voluto far provare la new entry, che ha suscitato parecchio scalpore nello studio radio. Come ha spiegato il volto de La ruota della fortuna, la sostanza contiene Acmella, un estratto naturale che dona freschezza e che dovrebbe dare un senso “frizzante”.

Nata a Fossano nel 1967, la Barale figura tra i personaggi più iconici della tv italiana. Diventata famosa come la sosia italiana di Madonna, grazie alla straordinaria somiglianza che aveva da giovane con la pop star americana, negli anni la bella Paola è diventata una celebrità a tutti gli effetti.