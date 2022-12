Sono il trend della stagione: i pantaloni trasparenti conquistano i vip e le fashion influencer, ma non solo. Si tratta di un modello particolare di pantaloni trasparenti che regalano degli effetti vedo-non-vedo. La maggior parte di questi modelli, comparsi sulle passerelle di tutto il mondo, presentano dei dettagli con applicazioni di strass che li rendono ultra brillanti, oppure esistono dei modelli in tessuto iridescente, che fanno un effetto originalissimo di bagnato, o ancora composti da tessuti in rete.

Si tratta di un capo d’abbigliamento molto leggero, etereo e vaporoso, un vero e proprio peso piuma, sulla pelle nuda sono scivolosissimi. I pantaloni trasparenti rappresentano il cavallo di battaglia del nude look moda 2023 e sono tra i pantaloni di tendenza della stagione invernale.

Come abbinare un pantalone trasparente

Pantaloni trasparenti: come si indossano in inverno con stile – Foto Pinterest/ modaoperandi.com

Ideali da indossare per serate speciali, i pantaloni trasparenti sono molto più facili da adattare negli stili. Sebbene possano sembrare un capo di abbigliamento impegnativo e audace, i pantaloni trasparenti si possono abbinare facilmente. Innanzitutto, è vero che sono dei pantaloni molto eleganti, quindi più facilmente si possono abbinare per un look serale, per una serata elegante. Ma non è impossibile da indossare anche per una situazione più casual.

In commercio ci sono svariati modelli e colori, dal color nude illuminati da paillettes sur ton, molto gettanato anche l’indico/rosa cangiate, ma ci sono anche tanti colori come il giallo limone, così come ci sono anche tanti tessuti tra cui sceglierei: il più richiesto è il pizzo, poi la seta, e lo chiffon nero caviale.

Questi pantaloni si possono indossare tranquillamente anche nella stagione fredda con un piumino o un cappotto dallo stile oversize e lungo che copre e avvolge.

Si possono abbinare magliette dello stesso colore e materiale, oppure dei maglioni oversize che rendono lo stile casual. Tra gli abbinamenti anche il top a fascia con un long blazer, per realizzare un look perfetto per una serata chic ed elegante da sfoggiare nelle occasioni in cui sia richiesto un dress code sofisticato.