Valorizzati con i pantaloni ma attenta a questi errori, se hai 50 anni sono da evitare assolutamente

Ci si guarda allo specchio e tutto sembra a posto, gli abiti sono comodi, i capelli in piega, il trucco è in ordine, ma se date uno sguardo più attento c’è una nota stonata, forse avete notato che qualcosa non va nei pantaloni e allora vi diciamo quali sono gli errori da evitare se avete 50 anni o più.

Indossare capi alla moda è la vostra passione e non volete rinunciare a quel pantalone che avete visto sfilare sulla passerella di un certo brand durante l’ultima campagna promozionale? Bene, però bisogna fare attenzione ad alcuni dettagli che possono andare a rovinare il vostro oufit.

Magari il modello è bellissimo ma vi siete chieste se su di voi sta bene? Se esalta la vostra figura o se, al contrario, la deprime? Di seguito andiamo a svelare alcune piccole regole che potete seguire per evitare di cadere in errori che, a 50 anni, non potete proprio permettervi.

Quali sono gli errori da evitare se si vogliono indossare i pantaloni a 50 anni con stile

Quando l’età non è più verde bisogna saper scegliere tutti i capi di abbigliamento che possano valorizzare il proprio fisico, anche se non perfetto, anche con qualche chilo di troppo. In fondo importa solo stare comode con stile e nel caso in cui vogliate indossare dei pantaloni a 50 anni dovete fare attenzione a evitare questi errori grossolani.

Magari volete apparire più giovanili scegliendo uno dei pantaloni di tendenza per l’estate e invece rischiate di ottenere l’effetto opposto! Meglio andare sul classico per non rischiare di sembrare un po’ fuori tempo e fuori luogo.

Il primo errore da evitare con i pantaloni a 50 anni è sceglierli troppo aderenti, anche se avete un fisico asciutto non è proprio il caso di indossare jeans skinny che vanno a sottolineare ogni curva del vostro corpo.

Lo stesso vale per i pantaloni in pelle stretti che vanno ad accentuare le irregolarità di fianchi e cosce. L’eccezione potrebbe riguardare i leggings o i jeggings ma solo nel caso in cui sopra indossiate una blusa o una camicia molto lunga.

Meglio, quindi, indossare pantaloni palazzo che slanciano la figura e nascondono le imperfezioni ma sempre senza esagerare perché anche i modelli over-sized possono risultare visivamente pesanti ad un certo punto.

Tra i modelli da evitare dopo i 50 anni ci sono anche i pantaloni a vita bassa, quelli con tessuti troppo lucidi e quelli troppo decorati o con dettagli appariscentiInfine date un’occhiata a cosa non indossare a 50 anni, per poter essere sempre sicure di voi stesse.