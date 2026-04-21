Svezzamento tradizionale o autosvezzamento, la scelta che non dovrebbe mai diventare una guerra tra genitori

Fino a qualche decennio fa, la risposta era una sola. Si cominciava con pappe lisce, si passava a quelle leggermente più dense, poi ai passati e infine ai pezzi. I tempi erano scanditi da tabelle precise e i genitori seguivano pedissequamente le indicazioni del pediatra. Oggi le cose sono cambiate.

Sempre più famiglie scelgono l’autosvezzamento, lasciando che sia il bambino a esplorare il cibo solido con le proprie mani, senza passare per il cucchiaino. La prima cosa da sapere è che nessuno dei due approcci è superiore all’altro.

La Società Europea di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (ESPGHAN) raccomanda semplicemente di iniziare l’alimentazione complementare intorno ai sei mesi, quando il piccolo ha perso il riflesso di estrusione, riesce a stare seduto e mostra interesse per ciò che mangiano gli adulti. Il resto è una questione di temperamento, di abitudini familiari e, soprattutto, di serenità.

Pappe e cucchiaino, il metodo che garantisce il controllo (ma rischia di rendere passivo)

Lo svezzamento tradizionale, detto anche “spoon feeding”, ha il vantaggio di offrire un controllo preciso su ciò che il bambino mangia. Il genitore prepara le pappe, le somministra con il cucchiaino e può monitorare le quantità. Questo approccio rassicura chi teme i pezzi solidi e il rischio di soffocamento, una paura comprensibile e legittima.

Le pappe pronte in commercio, poi, offrono garanzie di purezza e composizione nutrizionale, togliendo un peso a chi ha poco tempo. Il rovescio della medaglia è che il bambino rischia di assumere un ruolo passivo, mangiando più del necessario perché guidato dal genitore anziché dai propri segnali di fame e sazietà. Alcuni studi hanno evidenziato che lo svezzamento tradizionale può portare a un’assunzione eccessiva di proteine e grassi, aumentando il rischio di obesità infantile. Inoltre, la distinzione netta tra il pasto del piccolo e quello degli adulti può allungare i tempi di transizione verso l’alimentazione familiare.

Quando il bambino si mette alla prova e la tavola diventa una scoperta

L’autosvezzamento, o alimentazione complementare responsiva, parte da una filosofia opposta. Il bambino siede a tavola con la famiglia e, a partire dai sei mesi, condivide gli stessi cibi, tagliati in modo sicuro a listarelle o pezzi morbidi. È il piccolo a decidere cosa, quanto e quando mangiare, sviluppando così la consapevolezza dei propri segnali di fame e sazietà. I benefici si vedono nella coordinazione occhio-mano, nella precoce accettazione di sapori complessi e nella riduzione del rischio di alimentazione passiva.

Non mancano però le difficoltà: il pasto diventa più disordinato, richiede più tempo e attenzione nella preparazione (niente sale, niente zuccheri, tagli sicuri). Inoltre, può generare ansia nei genitori che temono il soffocamento, un timore legittimo che si affronta informandosi bene e osservando il bambino. La soluzione migliore, spesso, è quella mista: pappe tradizionali quando si ha fretta o si è fuori casa, autosvezzamento quando si ha tempo e voglia di sperimentare. L’importante è che il bambino, in ogni caso, non senta mai la pressione di dover finire il piatto.