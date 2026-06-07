Mangiare più carote aiuta davvero ad abbronzarsi? Il mito del colore arancione

L’idea che le carote facciano abbronzare nasce da una confusione tra due fenomeni diversi. Il beta-carotene, il pigmento arancione di questi ortaggi, non ha alcuna capacità di attivare i melanociti, le cellule che producono la melanina.

Questo colore non è un’abbronzatura, non è una reazione al sole, e si manifesta soprattutto sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi. L’errore più comune è confondere questo effetto con una tintarella, alimentato dalle mode social come il #carrotmaxxing. Ma la carotenemia è innocua e reversibile, mentre l’abbronzatura è un meccanismo di difesa della pelle dai raggi UV.

Il vero beneficio delle carote è antiossidante, non abbronzante

Se le carote non aiutano a scurire la pelle, hanno però un ruolo importante nella protezione cutanea durante l’esposizione solare. Il beta-carotene è un potente antiossidante che neutralizza i radicali liberi generati dai raggi UV, riducendo lo stress ossidativo e il danno cellulare. Studi scientifici hanno dimostrato che un consumo regolare di carotenoidi (attraverso la dieta, non integratori) per almeno 4-6 settimane prima dell’esposizione può offrire una modesta protezione equivalente a un SPF 2-4. Questo significa che la pelle, se ben nutrita, reagisce meglio al sole e si abbronza in modo più uniforme, ma non certo senza crema solare.

L’effetto è marginale e non sostituisce la protezione topica. Inoltre, mangiare una carota il giorno prima di andare in spiaggia non serve a nulla: i carotenoidi devono accumularsi nel tempo.

Quante carote mangiare e perché l’eccesso è inutile (e sgradevole)

La dose giornaliera ideale è di una o due carote medie al giorno, preferibilmente crude e condite con un filo d’olio (i carotenoidi sono liposolubili e senza grassi non vengono assorbiti). L’ossessione di consumarne cinque o più al giorno per settimane non produce un’abbronzatura, ma un incarnato giallastro che può durare settimane o mesi. Inoltre, un eccesso prolungato può mettere sotto stress il fegato e interferire con l’assorbimento di altri nutrienti. La regola è la varietà: una dieta ricca di frutta e verdura di colore giallo-arancio (carote, peperoni, zucca, albicocche) è benefica per la salute della pelle, ma nessun alimento da solo fa miracoli.

Le carote sono un’alleata, non una scorciatoia. L’abbronzatura vera si costruisce con la protezione solare, l’esposizione graduale e una pelle idratata. Il resto è solo un colore che non c’entra con il sole.