Matrimonio da VIP in Puglia: Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si dicono ‘sì’ tra storia e tradizione

Il portiere della Nazionale, Gianluigi Donnarumma, e Alessia Elefante hanno celebrato il loro matrimonio a Locorotondo, unendo stile e tradizione nel cuore autentico della Puglia.

Tra i vicoli bianchi di Locorotondo, nel cuore della Valle d’Itria, il “sì” di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante ha il passo lento delle campane di paese: pietra che respira, ulivi secolari, luce piena. Un matrimonio che unisce stile, tradizione e quell’Italia che sa ancora farsi casa.

C’è un’Italia che quando ama sceglie il Sud. Si vede nei balconi fioriti, negli abbracci stretti davanti alla chiesa, nelle mani che si alzano per applaudire gli sposi. A Locorotondo, uno dei Borghi più belli d’Italia, la scena è questa: muretti a secco come righe su un quaderno, piazza raccolta, bianco che riflette il sole. La chiesa Madre di San Giorgio Martire diventa cornice, non palcoscenico.

A metà pomeriggio, con l’aria che sa di mandorla e calce, la notizia corre di bocca in bocca. Il portiere della Nazionale, Gianluigi Donnarumma, e la sua compagna di lunga data, Alessia Elefante, hanno scelto qui il loro giorno. La cerimonia si è tenuta venerdì 24 luglio nella chiesa del centro storico, nel cuore della Puglia più autentica. Una scelta che parla chiaro: niente effetti speciali, ma eleganza pulita e rispetto dei luoghi.

Non è un caso. Donnarumma è un campione abituato ai riflettori, ma questa volta la luce è diversa. È quella che scivola sui trulli vicini, sulle facciate imbiancate a calce, sulle stoffe leggere dei vestiti. Si sono visti pizzi e bianco latte, dettagli soffusi più che dichiarazioni urlate. Sulle note della banda, o forse solo tra i mormorii di chi c’era, il rito ha messo al centro la comunità: gli sposi, le famiglie, il paese intero affacciato come a una festa di giugno.

Al momento della stesura, non risultano confermati in via ufficiale lista degli invitati, scaletta della giornata e location del ricevimento. Si parla di ulivi secolari e tavolate all’aperto, ma sono indiscrezioni non verificabili. Il quadro però è chiaro: un matrimonio VIP che si appoggia alla forza della tradizione, evitando il rumore. È la cifra di tante nozze italiane di questi anni.

Perché la Puglia conquista gli sposi

La Puglia è diventata una “wedding destination” naturale. Qui l’estetica non va cercata: ti viene incontro. I tratti sono riconoscibili e rassicuranti — muretti, masserie, pietra viva, mare a un’ora — e la cultura dell’accoglienza fa il resto. Tra luminarie, musica popolare e cucina sincera, ogni dettaglio costruisce una storia credibile. Non servono effetti speciali per emozionare: bastano un tavolo di legno, un piatto di pomodori al sale, il vento della sera tra gli ulivi.

Dettagli di stile: pizzo, bianco e misura

Il lessico visivo di queste nozze è fatto di scelte misurate. Il pizzo dialoga con la pietra; i toni sono naturali, latte, avorio, verde salvia. Le fedi brillano poco, gli sguardi molto. In tante cerimonie pugliesi compaiono ceramiche artigianali, fiori di campo, luci calde a fil di ferro: elementi semplici che, combinati con cura, creano un’eleganza che non teme il tempo. Anche qui il racconto pare andare in quella direzione.

Alla fine, resta l’immagine di due ragazzi che escono mano nella mano da una chiesa antica, con il paese che sorride e la pietra che tiene fresco. Che cosa cerchiamo davvero in un giorno così? Forse solo questo: un luogo capace di somigliare a ciò che promettiamo. In Valle d’Itria, oggi, quella promessa ha trovato casa. E domani, passando da quelle vie bianche, qualcuno rivedrà la scena e penserà: è qui che comincia la parte bella.