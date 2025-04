Panico a Il Paradiso delle Signore: Marta rischia di morire

Il countdown è già partito poiché manca sempre meno al gran finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Come di consueto, anche l’attuale capitolo della serie Rai terminerà a maggio, per poi tornare regolarmente in onda il prossimo settembre. Maggio, infatti, sarà anche il mese dell’inizio delle riprese della decima stagione, dove certamente ritroveremo Adelaide e Umberto.

Stando alle prime anticipazioni trapelate sul web, le ultime puntate del capitolo nono regaleranno colpi di scena incredibili, ma non tutti positivi. In particolare, Marta Guarnieri vivrà momenti di assoluto panico: la vita della figlia di Umberto sarà a rischio. In seguito gli spoiler degli episodi in onda su Rai1 fino al 24 aprile.

Il Paradiso delle Signore, spoiler al 24 aprile: la vita di Marta Guarnieri è in pericolo

Uno dei segreti del successo de Il Paradiso delle signore è rappresentato dall’ingresso di continue new entry. Accanto ai volti storici della soap, infatti, si inseriscono sempre nuovi personaggi, che regalano dinamiche e scompiglio alla trama. Come Enrico Brancaccio, approdato a Milano all’inizio della stagione 9 e divenuto uno dei magazzinieri del grande magazzino milanese.

La sua vera identità, però, è un’altra poiché il suo vero nome è Enrico Proietti, viene da Roma e la sua professione è quella di medico. É stato proprio lui, infatti, a salvare la vita alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo. L’uomo è stato costretto a cambiare identità dopo aver denunciato un latitante che era ricoverato nell’ospedale in cui lavorava. Da quel momento, la sua vita e quella dei suoi cari è in pericolo.

Anche la piccola Anita, figlia del medico, è costretta a nascondersi per non rischiare: la bambina, infatti, vive insieme al padre, ma si divide tra Brescia e Venezia insieme alla zia Lea, che si sta occupando della sua crescita e della sua istruzione. Nelle prossime puntate, però, sarà Marta ad avere la peggio. Gli spoiler degli episodi in onda fino al 24 aprile rivelano che la Guarnieri sarà in pericolo di vita proprio a causa della banda di criminali che dà la caccia ad Enrico.

I dettagli non sono stati resi ancora noti, ma quel che è certo è che Marta passerà dei momenti drammatici e rischierà di morire. Con ogni probabilità, Enrico, già devastato per le conseguenze derivate dal suo gesto, si sentirà terribilmente in colpa per aver coinvolto anche Marta nei suoi problemi. Al pubblico non resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutti i dettagli.