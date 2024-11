Pancia gonfia in menopausa: perché succede e i rimedi per sgonfiarla

Pancia gonfia in menopausa? Scopri le cause e i rimedi naturali per ridurre il gonfiore e ritrovare il benessere

La menopausa è una fase naturale della vita di ogni donna, ma i cambiamenti ormonali che porta con sé possono spesso causare fastidi, tra cui la sensazione di pancia gonfia. Questo problema è comune e può avere diverse cause, dall’alimentazione allo stile di vita che possono influire sul metabolismo, ma per fortuna esistono anche molti rimedi efficaci per affrontarlo e migliorare la qualità della vita. Vediamo quali sono le cause del gonfiore della pancia in menopausa, e alcune strategie da mettere in atto per contrastare questo fastidioso disturbo.

Perché la pancia si gonfia in menopausa?

Uno dei principali responsabili è il calo degli estrogeni, gli ormoni che regolano molti processi corporei, incluso il metabolismo. Con la diminuzione di questi ormoni, il corpo può trattenere più liquidi e accumulare grasso nella zona addominale, creando quella fastidiosa sensazione di gonfiore. Anche il progesterone, che in genere ha un effetto rilassante sui muscoli intestinali, subisce un calo. Questo può rallentare la digestione, favorendo la stitichezza e il gonfiore addominale.

Inoltre, durante la menopausa il microbiota intestinale, ovvero l’insieme dei batteri buoni presenti nell’intestino, può subire alterazioni. Questi cambiamenti possono influire sulla digestione e aumentare la produzione di gas, peggiorando la sensazione di pancia gonfia. Infine, anche lo stress gioca un ruolo importante. La menopausa può essere accompagnata da ansia e cambiamenti emotivi che influenzano il sistema digestivo, causando disagi come gonfiore e crampi addominali.

Le abitudini alimentari che influiscono sul gonfiore

Non sono solo gli ormoni a contribuire al problema. Durante questa fase delicata è importante rivedere la propria dieta e iniziare a seguire un’alimentazione più sana ed equilibrata che sia adatta alle proprie esigenze, evitando il fai da te e sentendo sempre il parere del proprio medico.

Sicuramente ci sono alcune scelte alimentari che possono peggiorare la situazione. Ad esempio:

Cibi ricchi di zuccheri e carboidrati raffinati : pane bianco, dolci e snack industriali possono favorire la ritenzione idrica e alterare i livelli di zucchero nel sangue, peggiorando il gonfiore.

: pane bianco, dolci e snack industriali possono favorire la ritenzione idrica e alterare i livelli di zucchero nel sangue, peggiorando il gonfiore. Latticini : durante la menopausa, alcune donne diventano più sensibili al lattosio, il che può causare gonfiore e crampi.

: durante la menopausa, alcune donne diventano più sensibili al lattosio, il che può causare gonfiore e crampi. Bevande gassate : i gas contenuti in queste bevande possono aumentare la sensazione di gonfiore.

: i gas contenuti in queste bevande possono aumentare la sensazione di gonfiore. Legumi e crucifere : alimenti come fagioli, broccoli e cavolfiori, pur essendo molto sani, possono produrre gas durante la digestione.

: alimenti come fagioli, broccoli e cavolfiori, pur essendo molto sani, possono produrre gas durante la digestione. Eccesso di sale: un consumo elevato di sodio può favorire la ritenzione idrica, accentuando il problema.

Stile di vita e pancia gonfia

Anche lo stile di vita sedentario può contribuire alla pancia gonfia in menopausa: una scarsa attività fisica rallenta il metabolismo e la digestione, favorendo la sensazione di pesantezza e gonfiore addominale. Ci sono molti sport facili da praticare indicati per le donne over 50, dalla camminata veloce al pilates, dal nuoto allo yoga, per mantenersi in movimento e ritrovare un ventre piatto.

Attenzione poi a quanta acqua si beve durante il giorno. Bere poco può peggiorare la ritenzione idrica e la stitichezza, due fattori spesso associati non solo alla pancia gonfia, ma anche al gonfiore delle mani al mattino. Un altro elemento da considerare è la qualità del sonno: la menopausa può disturbare il riposo, influenzando negativamente i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Questo squilibrio ormonale può alterare il metabolismo e aumentare il rischio di gonfiore addominale.

Rimedi per ridurre la pancia gonfia in menopausa

Esistono diversi modi per affrontare il problema del gonfiore addominale in menopausa, molti dei quali basati su semplici cambiamenti nello stile di vita e nell’alimentazione.

Alimentazione equilibrata : scegliere cibi integrali, ricchi di fibre e poveri di zuccheri raffinati può aiutare a regolare il transito intestinale. Frutta, verdura, cereali integrali e semi sono ottimi alleati per ridurre il gonfiore.

: scegliere cibi integrali, ricchi di fibre e poveri di zuccheri raffinati può aiutare a regolare il transito intestinale. Frutta, verdura, cereali integrali e semi sono ottimi alleati per ridurre il gonfiore. Probiotici : gli integratori di probiotici o alimenti fermentati come yogurt naturale, kefir e crauti possono favorire l’equilibrio del microbiota intestinale, migliorando la digestione.

: gli integratori di probiotici o alimenti fermentati come yogurt naturale, kefir e crauti possono favorire l’equilibrio del microbiota intestinale, migliorando la digestione. Tisane e infusi : alcune erbe come finocchio, menta e camomilla hanno proprietà carminative e rilassanti, utili per alleviare il gonfiore e i crampi addominali.

: alcune erbe come finocchio, menta e camomilla hanno proprietà carminative e rilassanti, utili per alleviare il gonfiore e i crampi addominali. Bere molta acqua : mantenersi idratate aiuta a ridurre la ritenzione idrica e favorisce il corretto funzionamento dell’apparato digerente.

: mantenersi idratate aiuta a ridurre la ritenzione idrica e favorisce il corretto funzionamento dell’apparato digerente. Ridurre il consumo di sale : limitare il sodio può aiutare a combattere la ritenzione idrica e la sensazione di gonfiore.

: limitare il sodio può aiutare a combattere la ritenzione idrica e la sensazione di gonfiore. Attività fisica regolare: praticare esercizio fisico, anche leggero come camminate o yoga, stimola la circolazione e aiuta a migliorare la digestione. Alcuni esercizi, come quelli per il pavimento pelvico, possono anche rafforzare i muscoli addominali e alleviare il gonfiore.

Strategie per gestire lo stress

Poiché lo stress può aggravare i disturbi digestivi, è importante adottare tecniche per rilassarsi e migliorare il benessere generale. Tecniche di meditazione come la mindfulness, la respirazione profonda e il training autogeno possono essere strumenti utili per mantenere il corpo e la mente in equilibrio.

Anche dedicare del tempo a hobby e attività piacevoli può avere un impatto positivo sull’umore e sul benessere fisico.

Quando preoccuparsi?

Affrontare il problema della pancia gonfia in menopausa richiede un approccio olistico che combina alimentazione, stile di vita e gestione dello stress. Tuttavia, ogni donna è unica, e ciò che funziona per una potrebbe non essere adatto a un’altra. Sebbene il gonfiore addominale sia un sintomo comune durante la menopausa, in alcuni casi può indicare problemi di salute più seri. Se il gonfiore è persistente, accompagnato da dolore intenso, perdita di peso inspiegabile o altri sintomi preoccupanti, è sempre consigliabile parlarne con il proprio medico curante che saprà consigliare le strategie più adatte alle esigenze personali e, se necessario, proporre ulteriori accertamenti o trattamenti specifici. Con piccoli cambiamenti e il giusto supporto, è possibile migliorare il proprio benessere e vivere la menopausa con serenità e consapevolezza.