Pamela Prati età, nuovo fidanzato, dove vive, chirurgia; tutto su di lei

Chi è precisamente Pamela Prati? Sono state svelate delle curiosità in più sulla sua vita professionale e privata.

La showgirl è sicuramente una delle più amate del panorama televisivo italiano, proprio perché ha saputo sin dall’inizio fare breccia nei cuori di migliaia di persone. Numerose sono infatti state le sue esperienze televisive, che l’hanno portata ad avere una carriera colma di ottimi risultati. Dopo aver partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip, sta per tornare in tv con la sua partecipazione a Tale e Quale Show, il noto talent show condotto da Carlo Conti.

Molti fan si chiedono però spesso cosa abbia fatto prima del successo e come sia oggi la sua situazione sentimentale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Pamela Prati, dagli inizi al successo: la sua carriera

Il suo vero nome è Paola Pamela Pireddu ed è nata nel 1958 ad Ozieri. Il suo primo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto tra gli anni ’70 e ’80, quando ha iniziato a intraprendere un percorso di fotomodella e di soubrette in vari spettacoli teatrali e televisivi con il noto Bagaglino. Negli anni ’90 diventa invece conduttrice per alcuni show Mediaset come La sai l’ultima?, Scherzi a parte e Re per una notte. Nel 2004 ha invece partecipato come concorrente al reality show Il Ristorante di Antonella Clerici, e si è in seguito susseguita l’esperienza da opinionista per il dating show L’Isola dei Famosi. Nel corso della sua carriera, ha inoltre partecipato a vari spettacoli televisivi come Kalispera!, Avanti un altro e Si può fare.

La showgirl ha inoltre recitato in vari film per il cinema e per la tv, tra cui il cortometraggio Come se fosse facile e la serie tv Non smettere di sognare. Si è inoltre cimentata nella musica, pubblicando diversi brani inediti, e nella scrittura: ha infatti fatto uscire il suo libro autobiografico Come una carezza, disponibile nelle librerie nel 2020. Di recente, è stata la concorrente del Grande Fratello Vip durante il quale ha mostrato ai fan la sua personalità. Carlo Conti ha invece adesso annunciato che, nella prossima edizione di Tale e Quale Show, ci sarà proprio Pamela Prati in veste di concorrente.

Pamela Prati, com’è la sua vita privata

Nel 1985, l’attrice ha avuto un flirt con il collega americano Richard Gere ma la loro frequentazione è durata solamente tre mesi. Si sono poi susseguite altre storie d’amore come quella con Francesco, più giovane di lei di 23 anni, e quella con l’imprenditore Luigi Oliva. Entrambe le relazioni sono durate circa un anno. La showgirl sarebbe adesso fidanzata con un ragazzo di nome Simone Ferranti, che sarebbe 45 anni più giovane di lei. I due sono stati paparazzati insieme mentre si scambiavano dolci effusioni.