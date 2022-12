Le palette must-have per i (coloratissimi) make-up del 2023

Buone nuove per il popolo di make-up addicted in impaziente attesa del 2023: le tendenze beauty del nuovo anno si preannunciano più colorate e vivaci che mai, pronte ad assecondare l’estro creativo di ognuno in un revival anni ’90 in piena regola.

La top 3 delle palette per il make-up occhi che devi avere ora

Persino lo smokey-eyes assumerà nuovo carattere, prediligendo nuances vivide e vitaminiche mai viste prima. Come realizzarlo? Ecco per te una breve selezione comprensiva delle migliori palette su cui puntare per sfoggiare un trucco occhi da urlo!

NATASHA DENONA: Retro Glam

Foto Instagram @natashadenona

Coniugando due delle più celebri creazioni di Natasha Denona ed attribuendo ad esse una nuova forma, questa comoda palette di media dimensione contiene pigmentatissimi ombretti caratterizzati da deliziose tonalità pastello: essa permette di esplorare i verdi, i rosa ma anche i neutri diversificati nei finish, dal totalmente matte sino allo shimmer.

Tra loro troviamo molteplici verdi salvia, freddi e sfaccettati marroni, rosa cangianti e champagne nude, nuances le quali permettono di dar vita a look versatili e per tutte le occasioni senza limite alcuno.

ANASTASIA BEVERLY HILLS: Norvina Pro Pigment Palette Vol. 4

Foto Pinterest | Mai Senza Trucco

Parliamo ora di una palette a cui difficilmente una make-up lover degna del nome che porta saprà resistere: sebbene questa susciti un forte impatto visivo a primo acchito grazie ai colori sgargianti che contiene, si tratta di un prodotto strategico da possedere grazie anche alla presenza di numerosi toni neutri/nude in essa insieme a tocchi vibranti e mauves discreti. Dotata di qualità professionale, offre 25 tonalità di lusso ad alte prestazioni che riportano da subito alla mente la primavera, la stessa che arriverà con largo anticipo a tingere le palpebre in questo 2023 in infinite combinazioni colore.

TOO FACED: Better Than Chocolate

Foto Pinterest | Too Faced Cosmetics

Golosa non solo nel pack ma anche nella dolcissima fragranza, la Better Than Chocolate Palette di Too Faced contiene ombretti cremosi e super scriventi declinati in 18 differenti tonalità ultra ricche dai toni vibranti misti a deliziosi accenti color caramello. Le finiture si alternano tra matte vellutati, brillanti shimmer e affascinanti metallizzati incontrando così gusti e tendenze trucco tra i più disparati.