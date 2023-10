Osservare questi sintomi sulla propria pelle è vitale per contrastare subito il tumore alla pelle: allarme dei medici

Fare attenzione a questi sintomi è essenziale per contrastare da subito il tumore alla pelle. I medici richiedono attenzione massima.

I tumori della pelle racchiudono una vasta gamma di neoplasie tra cui il famigerato melanoma. Questo in particolare è una forma tumorale molto aggressiva dovuta alla trasformazione maligna dei melanociti, ovvero quelle cellule che determinano la colorazione della pelle. Che il melanoma sia uno tra i tumori più aggressivi e letali è un dato di fatto, ciò però ha portato le persone ad allertassi solo in presenza dei sintomi del melanoma, trascurando altri tumori della pelle.

Questi vengono infatti chiamati in gergo “non melanoma skin cancer”, ovvero tutta quella gamma di tumori della pelle che non sono melanomi. Ovviamente, pur non essendo così aggressivi, sono comunque delle forme di cancro maligno, motivo per cui è essenziale riconoscere i sintomi quanto prima, in modo da agire per contrastare sin da subito il tumore.

I sintomi dei tumori della pelle “non melanoma skin cancer”

Secondo alcune stime i “non melanoma skin cancer” sono responsabili di molti più decessi nel mondo rispetto a quelli dovuti al melanoma. Uno studio recentemente presentato al Congresso dell’Accademia Europea di Dermatologia e Neurologia del 2023 ha mostrato infatti l’evidenza di questa stima. Nel 2020, invece i morti per melanoma sono stati 324.635, mentre quelli per normale tumore alla pelle sono stati 1,2 milioni.

Tuttavia, sappiamo bene che questi tumori della pelle sono in realtà non solo prevedibili, ma anche curabili se presi in tempo. Il tutto sta nel riconoscere i sintomi sin dal principio della malattia. Per prima cosa, è bene sapere che il cancro alla pelle si sviluppa molto lentamente rispetto al melanoma e quindi si avrà maggior tempo a disposizione per contrastare la malattia.

Ad esempio il carcinoma basocellulare inizia a svilupparsi negli stati superiori della pelle e la probabilità che si diffonda in altre aree del corpo è davvero irrisoria. Va ricordato poi che queste forme tumorali tendono a presentarsi con l’avanzare dell’età, poiché invecchiando la pelle accumula sempre più radiazioni UV, aumentando così la probabilità di sviluppare il tumore alla pelle.

Oltre all’età, è importante riconoscere i sintomi principali di tumori alla pelle come quello basocellulare o il carcinoma cutaneo a cellule squamose. Nella fase iniziale purtroppo non ci sono sintomi evidenti, ma dopo un po’ inizia a comparire qualche macchia sulla pelle o qualche nodulo dall’aspetto perlaceo. E’ consigliabile quindi fare sempre almeno una visita all’anno dal dermatologo, in modo da effettuare i dovuti controlli di routine e prevenire il peggio.