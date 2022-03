Oscar 2022: "Coda" miglior film, Will Smith tira un pugno a Chris Rock poi vince la statuetta

Notte degli Oscar 2022: Coda è il miglior film dell’anno, nessun premio all’Italia con Paolo Sorrentino che resta fuori dalla scena. Incidente clamoroso sul palcoscenico dell’evento più atteso nel mondo del cinema: Will Smith si alza, guadagna il centro della sala e sferra un violento pugno in pieno viso a Chris Rock. Il motivo? Una frase del comico alla moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith…

Coda premiato miglior film agli Oscar 2022

La 94esima cerimonia degli Oscar va in soffitta consegnando Coda – I segni del cuore al podio di miglior film dell’anno. Un vero trionfo per la regista Sian Heder e per la sua pellicola interpretata nel linguaggio dei segni.

Gli altri nominati erano Belfast, Don’t look up, Drive my car, Dune, King Richard – Una famiglia vincente, Licorice Pizza, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, Il potere del cane e West Side Story.

Il pugno di Will Smith a Chris Rock

Will Smith ha vinto l’Oscar come miglior attore per King Richard – Una famiglia vincente, a Jessica Chastainvince quello come migliore attrice per il film Gli Occhi di Tammy Faye. Ma è proprio l’ex volto della fortunatissima sitcom Willy, il principe di Bel-Air ad aver catturato i riflettori e non per questioni “cinematografiche”.

Durante il discorso del comico Chris Rock, che ha fatto una battuta sui capelli della moglie dell’attore (Jada Pinkett Smith soffre di una grave alopecia ed è costretta a rasare la testa), prima di incassare la sua statuetta Will Smith si è alzato dalla platea, è salito sul palco e gli ha sferrato un pugno in faccia.

“Tieni il nome di mia moglie via dalla tua fottuta bocca“, ha urlato Smith negli istanti di quella che a molti era apparsa inizialmente come una gag.

Raga pensavo fosse una gag..

Ed invece Will Smith gli ha tirato davvero un ceffone.



La cosa assurda e che lui ride alla battuta. E poi scatta come un pazzo.

Ma cosss??😮😮😮😮#AcademyAwards #oscar #oscar2022 pic.twitter.com/5FKzNPTAVR — NON VI SENTO🐍 (@ItsCloe_) March 28, 2022

Immediata la valanga di meme sull’accaduto, con un’istantanea del “prima” e “dopo”:

Adoro Will Smith che nell’arco di una serata e’ passato dall’essere l’uomo più incazzato al mondo ad essere l’uomo più felice al mondo .#Oscar #Oscar2022 #AcademyAwards pic.twitter.com/UebPQeNVob — RidleyScottex (@RidleyScottex) March 28, 2022

Non c’è dubbio che il pugno di Will Smith abbia fatto più rumore di un Oscar…