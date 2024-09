Oroscopo del week-end del 21 settembre 2024: i segni zodiacali baciati dalle stelle

Come ogni settimana, le stelle ci guidano per capire come andranno – più o meno – le cose in amore e nel lavoro consigliandoci, così, anche come comportarci e quali occasioni cercare di non lasciarsi sfuggire. Il week-end del 21 settembre 2024 sarà caratterizzato da positività e buone notizie soprattutto per alcuni segni zodiacali.

Grazie al passaggio dall’estate all’autunno, sarà un periodo di trasformazione e poi di equilibrio. Scopriamo cosa prevede l’oroscopo del week-end del 21 settembre 2024 e quali sono i tre segni zodiacali più fortunati.

L’amore e il lavoro per l’Acquario

Determinati e testardi, i nati sotto il segno dell’Acquario sono indipendenti e tendono a pensare fuori dagli schemi. Grazie alle vostre capacità, riuscite a trovare soluzioni creative quando si presentano dei problemi. I prossimi giorni saranno segnati dalla fortuna, sia dal punto di vista professionale che dell’amore. Proprio per le vostre doti, riuscirete a dimostrare creatività e bravura nel lavoro.

Domenica sarà, invece, il momento per dedicarsi all’amore e agli affetti per chi si trova in coppia. I single potranno pensare agli appuntamenti.

Toro, passione e momenti sereni secondo le stelle

Determinati e forti, i Toro – tra i segni zodiacali più amichevoli – avranno un sabato e una domenica molto positivi. Si tratta di giorni che saranno caratterizzati – grazie alla Luna, al Sole, a Marte e a Mercurio – dalla possibilità di esprimere passione, affetto e i propri sentimenti a chi vogliono bene. Pazienti e sensuali, amano la stabilità e la troveranno proprio in questi giorni.

Nel week-end, ci saranno occasioni da non lasciarsi sfuggire per quanto riguarda l’amore, mentre si prospettano anche nuove collaborazioni nel lavoro che daranno non poche soddisfazioni.

Vergine, complicità e nuovi stimoli

Infine, anche per i nati sotto il segno della Vergine – presenti anche nell’oroscopo dell’amore, come uno dei segni zodiacali più fortunati – il week-end del 21 settembre sarà ricco di bellezza e cose nuove. Dal punto di vista professionale, le cose andranno per il meglio e anche l’amore vedrà momenti piacevoli.

Per quanto riguarda l’amore, chi è in coppia vivrà momenti di sensualità e complicità. Chi è single farà conoscenze interessanti che potrebbero portare a storie importanti. Il week-end sarà, insomma, favorevole e gratificante sotto diversi punti di vista.