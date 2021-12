Oroscopo: quali sono i segni zodiacali più traditi?

Ci siamo passate tutte prima o poi, che lo sappiamo oppure no, e ognuna di noi ha reagito in modo del tutto personale. Stiamo parlando del tradimento. Ebbene sì, ragazze: a chi non è mai successo di cogliere il partner mentre flirta con qualcun’altra o – nei casi peggiori – scoprire una scappatella? D’altronde ci sono segni zodiacali più focosi di altri, che ricercano attenzioni e vogliono sentirsi importanti a qualunque costo.

Non nascondiamoci, tutte noi siamo potenziali donne tradite e traditrici (sì, anche tu che pensi “io non lo farei mai”). La vita è imprevedibile ed esistono mille circostanze che possono spingere al tradimento. In amore, come nella vita, la parola mai non esiste, ricordatelo. L’idea di tradimento è diversa per tutte, c’è chi considera un bacio qualcosa “che può capitare” e chi lo trova assolutamente imperdonabile. Chi riuscirebbe a perdonare anche le cose più gravi al proprio partner e chi, invece, non ne vuole più sentir parlare.

L’infedeltà è una categoria ampia e dai confini non ben delineati e la gelosia può impossessarsi di tutte. Scopriamo allora come influiscono le stelle in questo campo, chi è più probabile che venga tradita e come siamo propense a reagire in base al nostro segno zodiacale.

Podio del tradimento: Pesci, Bilancia e Gemelli

Carissima Pesci, sei una donna sensibile ed emotiva e in una relazione hai bisogno di costanti attenzioni e, a volte, il tuo essere lunatica è difficile da gestire per un partner. Per questo ti trovi in prima posizione: il tuo è il segno più incline a essere tradito. Dal canto tuo difficilmente affronti di petto una crisi, è più probabile che tu agisca impulsivamente in base al tuo umore tradendo a tua volta. Insomma, pari e patta.

Per te, Bilancia, il discorso è diverso. Certo, la gelosia può impossessarti di te e farti diventare una belva feroce, ma molto più spesso credi che il tradimento faccia parte della normalità delle cose e non ti dichiari monogama a ogni costo. Quando vieni tradita, e può accadere spesso, puoi decidere anche di perdonare, ma solo a patto che l’altro perdoni le tue di scappatelle.

Amica Gemelli, non ti fidi molto dell’amore, sei sempre in attesa di scoprire qualcosa di negativo e quando succede, beh, te lo aspettavi. È solo l’ennesima conferma che è meglio avere tante avventure che una relazione seria. Tu poi sei incredibilmente bisognosa di affetto e se il partner non ti mette al centro del suo mondo, un eventuale tradimento da parte tua non ti genera immensi sensi di colpa.

Leone, Acquario e Capricorno: traditi, ma non troppo

“Davvero qualcuno potrebbe pensare di tradirmi? Ma mi avete visto?” – attenzione a pensarla così, amica Leone, perché non sei così in basso nella classifica dei segni più traditi e potrebbe essere un vero e proprio shock per te. Se non ricevi le attenzioni che pensi di meritare da chi dice di amarti ti senti persa, potresti anche cadere in depressione perché l’infedeltà è qualcosa di inconcepibile per te. Riceverla, ovviamente, visto che flirti con tutti e sempre.

Carissima Acquario, sei uno di quei segni che potrebbe anche perdonare un partner infedele, anche se preferiresti che non ti confessasse mai l’atto: occhio non vede, cuore non duole. Che la prima volta passi, ma se la cosa prosegue potresti non rispondere di te. Inoltre, proprio perché ami essere provocatrice e maliziosa tu stessa, per te il vero tradimento è solo quello che implica un contatto fisico. L’infedeltà emotiva, la più pericolosa, sai come gestirla.

Capricorno, nelle relazioni tu dai il massimo e vuoi ricevere il massimo in cambio, sia se si parla di sentimenti che di sesso. Vuoi poterti fidare ciecamente del partner e ricerchi una vera stabilità, quindi sei molto selettiva quando si parla di amore. Essere tradita è per te un colpo dal quale difficilmente ti riprendi, rischi di chiuderti in te stessa e diventare un ghiacciolo. Come potresti mai tradire a tua volta?

Tradimenti solo in extremis con Vergine, Sagittario e Scorpione

Qualsiasi cosa è un tradimento per te della Vergine, sia uno sguardo equivoco, un bacio o – ovviamente – una notte di sesso. Sei uno dei segni più maturi e razionali ma quando scopri un’infedeltà nei tuoi confronti emerge il lato più nascosto e viscerale del tuo essere e la vendetta sarà brutale. In questi casi la legge del taglione è appropriata e non smetterai di infliggere dolore fin quando non penserai che l’ex partner ne abbia avuto abbastanza. Diabolica e alquanto medievale nei metodi, ma d’effetto.

Carissima Sagittario, un segno monogamo e presente come il tuo difficilmente potrà essere tradito ma, in quei rari casi in cui accade, si potrebbero verificare vere e proprie catastrofi. Se la tua fiducia viene meno è impossibile recuperarla, anche se il partner dovesse strisciare nudo sull’asfalto per chiedere perdono. Va bene tutto, ma quando si fa sesso con qualcun altro nessuna pietà. Per lo stesso motivo non ti abbasseresti mai a un livello così infimo.

Scorpione del cuore, sei il segno più passionale in assoluto dello zodiaco e questo tuo animo infuocato viene fuori anche e soprattutto se si parla di tradimento. Tradisci pochissimo, praticamente mai, e potresti a tua volta non essere mai tradita. Chi sarebbe così stupido da minare la fiducia di uno Scorpione? Fulmini e saette, vendette degne degli Dei dell’Olimpo nascosti dietro una maschera di pietra. Mai fidarsi di una poker-face.

Né traditi, né traditori: stiamo parlando di Ariete, Toro e Cancro

Passiamo agli ultimi tre segni zodiacali, quelli che non sanno nemmeno cosa sia il tradimento, che non conoscono la parola infedeltà e che vivono in un mondo tutto loro, fatato e pieno di arcobaleni.

Iniziamo con l’Ariete: non vale la pena soffrire le pene dell’inferno e tradire una donna di questo segno. Non ce n’è nemmeno motivo, visto che è uno dei segni più fedeli, coinvolgenti e devoti in amore, e infatti non accade mai. Non fatelo, non tradite un’Ariete: la sua vendetta sarà così rapida da lasciarvi ancora in mutande.

La fedeltà è anche il segno distintivo delle donne Toro, che ricercano solo ed esclusivamente la serenità in una relazione. Faranno di tutto per ottenerla, sono super affettuose e stabili, delle vere e proprie rocce a cui affidarsi. È talmente raro trovare qualcuno così che i partner tendono a non tradire mai le donne Toro. Meglio per loro, se non vogliono ritrovarsi completamente cancellati dalla faccia della terra, puff!, come se non fossero mai esistiti.

Ed ecco il segno più romantico e dolce dell’oroscopo, sei tu Cancro! Per tradirti devono essere dei veri e propri mostri: come si fa a fare del male a una persona così onesta e con un cuore grande come il tuo? Per fortuna non accade mai, anche perché già sai che reagiresti nel peggior modo possibile: “Chi, quello? Mai visto in vita mia“. Potresti passare accanto a un ex infedele in punto di morte e andare avanti senza il minimo rimpianto. Brrr!