Oroscopo Pourfemme 2024, i segni più fortunati dell’anno

Scopriamo quali sono i segni dello Zodiaco più fortunati del nuovo anno con queste anticipazioni dell’Oroscopo Pourfemme 2024.

Chi saranno i favoriti dalle stelle? Questo 2024 si preannuncia come un anno particolare, siamo in fondo in un anno bisestile, e molti di voi conosceranno già il famoso detto “anno bisesto, anno funesto”… Ma sarà poi vero che la sfortuna avrà modo di manifestarsi in tutta la sua forza?

Probabilmente sì, ma non si può certo generalizzare! Ci saranno comunque dei segni più fortunati di altri nel 2024, e di seguito andiamo a scoprire di chi si stratta, in base alle anticipazioni dell’Oroscopo Pourfemme 2024. Ricordiamo che ci saranno alcuni segni particolarmente fortunati che saranno baciati dalle stelle per tutti i dodici mesi dell’anno, mentre altri avranno dei picchi di fortuna solo in alcuni periodi.

Anticipazioni dell’Oroscopo Pourfemme 2024, ecco i segni più fortunati dell’anno

Cosa ci si può aspettare da quest’anno? Chi sarà il segno zodiacale più fortunato del 2024? Ci sono diverse novità degne di nota, per cui andiamo con ordine.

Scopriamo qualcosa di più dell’Oroscopo Pourfemme 2024, in particolar modo per quanto riguarda i segni più fortunati dell’anno. Che saranno soprattutto i segni d’aria e dunque Gemelli, Bilancia e Acquario. Nel dettaglio, sarà proprio il segno dell’Acquario a tenere in mano il quadrifoglio per tutto l’anno che è appena cominciato.

Il motivo è semplice, il prossimo 20 gennaio la scena è tutta di Plutone, il pianeta dell’autotrasformazione, che entrerà in Acquario per un periodo di 20 anni. Questo vuol dire che ci si appresta a vivere un periodo di grandi cambiamenti e sarà il momento giusto per approfittare di lasciare alle spalle le cose vecchie e inutili e di abbracciare le novità che la vita vorrà donare.

Altro segno che godrà dell’influsso astrale positivo nel 2024 sarà il Gemelli che sentirà la buona fortuna soprattutto verso la fine del mese di maggio, quando Giove entrerà nel segno. Il 2024 porterà ottime opportunità di fare carriera e migliorare la situazione finanziaria.

La Bilancia vivrà un periodo di serenità come da tempo non accadeva. Il sole nel segno in ottobre mette le bilancine nella posizione di poter osare. Sarà il momento giusto per chiedere un aumento, oppure per espandere le attività dando spazio alla tecnologia.

Per quanto riguarda i restanti segni, da notare che l’Ariete potrà ricevere il massimo della fortuna nel mese di luglio quando Marte e il fortunato Giove in transito nella casa favoriranno la socializzazione e la comunicazione.

Infine anche il Toro potrà godere di un anno molto fortunato, sarà sollevato e non sentirà quel peso delle prove che sarà chiamato a superare. Intorno a fine anno, nel mese di novembre, la presenza di Plutone potrebbe creare qualche imprevisto, ma tutto sommato avete le spalle abbastanza forti da superare ogni sfida.