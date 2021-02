Pesci, i segni con cui l'incompatibilità è totale

Se siete nati sotto il segno dei pesci, sappiate di essere gli utlimi dello Zodiaco. Non per importanza, è solo una questione di calendario.

Essendo l’ultimo segno dello Zodiaco, al contrario, siete i più importanti: chiudete un ciclo e preparate il terreno ad uno nuovo.

Caratteristiche dei nati dal 19 febbraio al 20 marzo

Proprio in virtù della vostra posizione privilegiata, siete considerati sei geni. Non sempre compresi, bisogna dirlo, ma pur sempre eccezionali. I pesci sono il segno femminile per eccellenza, anche se nella componente maschile denota grande potere, e da questa sua vicinanza alla femminilità trae grande forza.

In generale, i pesci sono disordinati e confusionari, ma questa non è solo un’inclinazione, bensì una vera e propria necessità: sono scombinando l’ordine degli addendi (o delle cose, più materialmente) potrete dare vita a qualcosa di nuovo.

I pesci in amore

Il vostro genio, quando si parla d’amore, si trasforma in potenza assoluta. L’intensità è ciò che contraddistingue il sentimento di questo segno. Avete bisogno di sentirvi desiderati, voluti, cercato, il partner deve essere sempre all’altezza, altrimenti sarà facile individuare un altro spasimante.

I segni che fanno soffrire i pesci in amore

Sagittario

Il sagittario è un segno avventuroso, che vive male la reclusione, fisica o emotiva. Quando si trova a vivere una relazione con pesci, di natura timido e introverso, non riesce quindi ad apprezzarne l’apparente incapacità a vivere appieno la libertà.

Gemelli

Gemelli, razionale e analitico, pesci, affettuoso e intuitivo: anche voi potete facilmente capire che c’è poca affinità, per quanto ci si sforzi. Le caratteristiche contrapposte di questi due segni rischiano di far naufragare la loro relazione affettiva o amorosa.

In famiglia, spesso il nato sotto il segno dei gemelli trova un pesci pedante e piagnucolone e fragile, dal latto opposto invece si riscontra superficialità e insensibilità.

Vergine

Pesci, ti sei fidanzato con una vergine? Buona fortuna.

Mentre il pesci è disorganizzato, umorale e confusionario, la vergine è quella che molti definirebbero una persona “precisetti”. La vergine è un segno pratico, ha bisogno di fatti solidi, i pesci invece, come l’acqua in cui nuotano, sono istintivi.