I Gemelli hanno la reputazione di essere uno dei più grandi rubacuori dello Zodiaco. Quando sono innamorati, si rivelano ascoltatori affascinanti, civettuoli, curiosi ed eccellenti. Ma quando improvvisamente perdono interesse, tendono a renderlo molto ovvio passando a qualcuno di nuovo. È in parte il motivo per cui sono conosciuti come i giocatori dello Zodiaco. Ma non importa come le cose possano essere finite o quanto velocemente siano andate avanti, ci sono alcuni segni zodiacali con cui i Gemelli probabilmente si pentiranno di aver rotto.

Come reagiscono i Gemelli dopo una rottura

Come dice Kristina Semos, astrologa e direttrice di AstroOils, in un’intervista a Bustle, i Gemelli tendono ad annoiarsi facilmente, un atteggiamento che li porta spesso alla fine di una relazione. “Di solito, la rottura potrebbe essere stata iniziata da loro o causata da una serie di parole e azioni irrevocabili che hanno detto o fatto“, spiega l’astrologa. “Ma non sono neppure le tipologie di persona che si struggono dopo la fine di una storia. Di solito, vanno semplicemente avanti. Alcuni potrebbero persino andare in tilt e avere una sfilza di appuntamenti su Tinder già dal giorno successivo“, o almeno questo è quanto predicono gli astrologi.

Se avete appena rotto con un Gemelli, potreste pensare che non gli importi più nulla di voi. Ma questo non è necessariamente vero. Non è una caso che questo segno sia doppio, rappresentato appunto dal simbolo dei gemelli: questo significa che, anche dopo una rottura, sono due i lati che emergeranno principalmente in un Gemelli. Una parte di loro tenterà in tutti i modi di uscire e divertirsi, mentre l’altra parte penserà alla relazione e non farà altro che interrogarsi sulle azioni che hanno portato alla fine della vostra storia.

I Gemelli vogliono tornare amici!

Quando i Gemelli inizieranno ad avvertire la mancanza del proprio ex, cercheranno di ristabilire un contatto, nel tentativo di mantenere un’amicizia. In quanto segno d’aria, non permettono che siano le emozioni negative a prendere il sopravvento e tendono a essere piuttosto obiettivi sul passato. D’altra parte, la loro natura socievole e loquace rende difficile non restare in contatto con le persone che hanno amato, anche quando le relazioni hanno oltrepassato la data di scadenza.

I segni zodiacali con cui il Gemelli si pentirà di aver rotto

Anche se è probabile che i Gemelli facciano amicizia con i loro ex, ce ne sono solo alcuni speciali che prenderebbero persino in considerazione l’idea di tornare insieme. Quindi ecco i tre segni zodiacali con cui i Gemelli probabilmente si pentiranno di aver rotto, o almeno secondo gli astrologi.

Gemelli

Un segno zodiacale per il quale i Gemelli soffriranno è un altro Gemelli. Quando due Gemelli si incontrano, la vita non non può essere noiosa. Sono spontanei, spensierati, amano uscire con gli amici e hanno le migliori conversazioni tra loro. Anche se potrebbero esserci molti alti e bassi a causa della loro natura dualistica. Ma per i gemelli amanti del dramma, questa dinamica può essere davvero eccitante. “Questa situazione può finire con questi due che continuano a lasciarsi e a mettersi insieme per anni, anche se una parte di loro sa che non è salutare“, dice Semos.

Vergine

Questi due segni governati da Mercurio andranno molto d’accordo sin dall’inizio. Sono entrambi spiritosi e intellettuali e si terranno svegli per ore a parlare di qualsiasi cosa. All’inizio sembreranno la coppia perfetta, ma episodi di tensione possono verificarsi quando la Vergine – altamente organizzata e critica – si scontrerà inevitabilmente con la natura caotica e talvolta immatura dei Gemelli. “Dopo la rottura, la Vergine potrebbe sentirsi triste, mentre i Gemelli sembrano freddi“, dice Semos. “Ma una volta passato il primo periodo, la Vergine si sentirà bene, mentre i Gemelli potrebbero rendersi conto di aver rinunciato a una relazione quasi perfetta“.

Scorpione

I Gemelli sono un segno molto curioso e saranno subito affascinati dal misterioso Scorpione. Secondo gli astrologi, la relazione tra Gemelli e Scorpione può diventare molto intensa a causa dell’approccio “tutto o niente” tipica del segno dello Scorpione. Lo Scorpione richiede passione e questo può portare a litigate epiche e ad aspettative non corrispondenti. Ad un certo punto, la natura civettuola dei Gemelli diventerà un grosso problema per il possessivo Scorpione e la relazione potrebbe finire. Sfortunatamente per i Gemelli, questo è un segno zodiacale che non sarà mai interessato a rimanere amici.