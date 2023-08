Oroscopo fine agosto: soldi a palate per un segno, per un altro periodo nero

L’oroscopo di fine agosto segna un boom economico per un segno, per un altro invece il periodo che inizia non è proprio dei migliori.

La stagione estiva è ormai prossima al termine ma, prima di tornare alla vita di sempre e alla routine di settembre, c’è chi avrà un picco di fortuna improvviso, qualcosa che potrebbe cambiare per sempre la vita. Altri, invece, dovranno fare i conti con la realtà dei fatti che magari non è proprio come avevano sempre sognato.

Un momento di transizione importante anche dato dall’influsso dei pianeti che spinge a riflettere, a capire cosa va iniziato e cosa bisogna invece concludere per il proprio benessere. Cosa svela l’Oroscopo per due segni in particolare riguardo alla prossima settimana?

Oroscopo di fine agosto: il segno più fortunato e quello meno positivo

Per comprendere i segni fortunati di questo fine agosto bisogna parlare del Gallo ovvero del simbolo cinese in cui rientrano alcuni anni lunari e che saranno quelli che riceveranno il beneficio maggiore in questo momento, soprattutto in termini economici. Nello specifico gli anni 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 e 2017 sono quelli delle persone che, nate in tutti i segni corrispondenti, riceveranno questo influsso positivo. Non solo soldi e fortuna ma in generale anche una grande autostima in atto.

Per un segno zodiacale nello specifico ci saranno moltissimi soldi in arrivo e quindi tanto lavoro, ma la cosa fondamentale però è fare attenzione, non rischiare lo stress e farsi aiutare se necessario. Va bene guadagnare a patto ce questo però non vada a inficiare la propria vita privata. Le soddisfazioni arriveranno comunque e anche l’amore trionferà.

Questo momento positivo sarà prolungato fino a settembre. Il segno più fortunato di fine mese è comunque il Leone che domina la scena con la sua forza e si prende tutto. Ha capito finalmente che non è tempo di arrendersi, di guardare sempre dietro, tornare sui propri passi. Bisogna andare lontano per avere successo e per farlo è tempo anche di mettersi in gioco.

Il segno che soffre di più invece è il Capricorno che vive momenti di elevata tensione e molto stress, sia nella vita professionale che in famiglia. Questa è una situazione complessa che riguarda la sfera personale e anche professionale quindi bisogna affrontarla con calma perché la fortuna non sarà proprio dalla vostra parte. Un influsso negativo anche per l’Acquario che si trova a vivere momenti di scelte difficili e ormai si è abituato alla condizione al punto da non protestare nemmeno per quello che succede. La cosa fondamentale è però guardare oltre perché con il moto di Saturno ci saranno grandi cambiamenti in arrivo per tutti.